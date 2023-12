Simeone, con dos y posiblemente tres centrales de baja ante el Sevilla

El Atlético de Madrid, rival del Sevilla éste sábado en el partido aplazado de la jornada cuarta por la alerta meteorológica que una DANA provocó en la comunidad de Madrid, tiene dos bajas seguras en el centro de la defensa que podrían ser tres.

Diego Simeone tiene serios problemas defensivos que le han llevado a perder puntos importantes y encajar bastantes goles. El Getafe arrancó este martes un empate del Civitas Metropolitano con un ilustrativo 3-3 con el último gol de los azulones anotado en el descanso. Los rojiblancos han encajado 5 goles en los dos últimos encuentros ligueros ante Athletic y Getafe.

Pero ante el Sevilla, en el último partido del año, se le pone la cosa seria en la retaguardia a Simeone, que pierde por sanción a dos centrales por sanción. Savic fue expulsado en el minuto 38 por Munuera Montero al forcejear con Jaime Mata y Mario Hermoso vio la quinta tarjeta amarilla en el 90 y tendrá que cumplir sanción por ciclo de amonestaciones. Y a estas bajas seguras es posible que se le una José María Giménez. El uruguayo no jugó ante el Getafe por lesión, no entrenó el lunes y tampoco lo ha hecho este miércoles. No está descartado, pero tendrá que acelerar en su evolución de aquí al sábado para jugar.

Así, Simeone tendrá que tirar del belga Witsel, que ya ha jugado en esa posición, y el turco Soyuncu, con Azpilicueta y Reinildo en las bandas. Es lo que tiene en defensa disponible el Cholo.

El Atlético está en una situación apurada y recibe a un equipo que con Quique Sánchez Flores parece dispuesto a reaccionar. Hay nervios en el club colchonero porque ha perdido muchos puntos y una diferencia peligrosa con el Girona, que si cae del liderato promete ser rival directo de un equipo obligado a entrar en Champions.