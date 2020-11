Vaclík asciende a la Liga A con Chequia y Gudelj baja con Serbia

La ronda de partidos internaciones de jugadores de la primera plantilla sevillista ha acabado con la participación del portero Vaclík y del centrocampista Gudelj, que han disputado los 90 minutos de sus respectivos compromisos en la sexta y última jornada de la Liga de Naciones.

Tomas Vaclík fue esta vez el portero titular de la República Checa, que recibía a sus vecinos de Eslovaquia en el último partido del Grupo 2 en la categoría B del nuevo torneo continental. Y el guardameta regresa a Sevilla feliz tras haber ascendido con su selección a la Liga A tras su victoria por 2-0.

No ha corrido la misma suerte Nemanja Gudelj, que ya se sabía descendido con Serbia a la categoría C de la Liga de Naciones desde la jornada anterior. No obstante, los balcánicos se consolaron con una goleada sorprendente a la selección Rusia (5-0).

Gudelj, que jugó el día 12 120 minutos contra Escocia y el día 15 otros 90 ante Hungría, también ha jugado el encuentro con los rusos casi completo, pues fue relevado por Zdjelar ya en el 90. El Sevilla ya mostró días atrás su malestar por la carga de minutos de algunos de sus jugadores.

Julen Lopetegui ya podrá preparar con todos los internacionales de vuelta la visita del Celta el próximo sábado al Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque tendrá que evaluar el estado físico de algunos de los internacionales.