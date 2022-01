Bordalás: "El Sevilla pelea por la Champions y por el título de Liga"

El entrenador del Valencia, José Bordalás, advirtió de que el Sevilla, al que reciben este miércoles en Mestalla, no solo pelea por clasificarse para la Liga de Campeones, sino también "por el título", por lo que auguró un "partido muy complicado", pero en el que esperan reencontrarse con el triunfo en Mestalla y no dar la imagen de la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán (3-0).

"Confiemos en que no se parezca porque cosechamos un mal resultado en un periodo muy breve. No fue un partido bueno, ha pasado mucho tiempo y esperamos otro guión", dijo Bordalás, que señaló que pese a las bajas que pueda tener cuenta igualmente con "una gran plantilla, con dos jugadores por puesto de grandísimo nivel".

Bordalás insistió que su equipo sigue siendo "frágil" en defensa y que, aunque ve a sus jugadores trabajando bien y con atención, el día a día les dirá "donde pueden llegar".

El técnico admitió que no descarta repetir el dibujo con tres centrales que usó en la Copa del Rey ante el Atlético Baleares y que en ese caso, el central del filial Mosquera es una opción tras haber brillado en ese partido.

"El dibujo ante el Baleares es una posibilidad, estoy satisfecho. Pero depende de cómo juegue el rival, que desajusta con cambios de orientación, juega con un punta y dos volantes… es una posibilidad", señaló.

"Mosquera estuvo muy bien. Si jugásemos con tres centrales es una posibilidad real que esté en el once. Es un chico muy joven, me fijé en él en el inicio del campeonato pero estuvo apartado por una lesión, si no, hubiera aparecido antes en el equipo. Tiene aún que mejorar y que aprender pero es un chico que es una esponja, está atento en todo y eso le va a hacer ser muy precoz. Eso te hace tener ventaja y estoy seguro de que tiene mucho futuro", auguró.

El técnico dijo que Daniel Wass, Manu Vallejo y Hélder Costa están "bastante bien" tras haber pasado el Covid-19 aunque todavia no hayan entrenado con el equipo y que decidirá sobre ellos este mismo miércoles.

Además, explicó que Carlos Soler casi completó este martes el entrenamiento con el equipo y que también decidirán sobre él horas antes del encuentro "en función de las sensaciones" pero avisó que no van a "arriesgar en exceso".