Accionistas Unidos resume el contenido de su reunión con Del Nido Carrasco

La plataforma Accionistas Unidos mantuvo este lunes una reunión con José María del Nido Carrasco en la que el presidente explicó a sus representantes una serie de cuestiones ante el descontento generalizado por la gestión del actual consejo manifestada públicamente por esta asociación de pequeños accionistas.

De hecho, incluso en el último comunicado antes de las protestas del día del Sevilla-Getafe avanzaron que se posicionarían a favor de que no le sea negado el voto a Del Nido Benavente en todos los puntos del orden del día de la Junta Ordinaria de diciembre para no caer “en la ilegalidad” tras expirar la agrupación de acciones.

El presidente del Sevilla explicó en dicha reunión la situación económica del club, reiterando lo que argumentó ante las peñas, que el crédito de 108 millones da el suficiente respaldo para la creación de un proyecto sólido y que la sociedad tiene controlada la tesorería "a medio plazo", así como que tras el programa de reducción de gastos (en la plantilla fundamentalmente), el Sevilla no necesitará ir a una ampliación de capital. Igualmente, respecto a los recortes en el personal no deportivo, el presidente prometió que porel momento no habrá más despidos.

También dejó clara la postura de “líneas rojas” con los americanos y que no ha cambiado la situación en este acpecto y explicó la situación actual del proyecto de construcción del nuevo estadio.

Entre los puntos que deseaba aclarar AU estaba también la reducción salarial de los cargos del consejo, y la iniciativa propia de declarar al Sevilla Bien de Interés Cultural Etnológico, así como la política de precios de los abonos y promover medidas para favorecer a colectivos vulnerables o un pack familiar.

El comunicado que Accionistas Unidos ha realizado como resumen de la reunión con el presidente es el siguiente:

"Con relación a la reunión mantenida con el Sr. Presidente de nuestro club, pasamos a detallar los asuntos tratados:

1. Explicación de la gravedad de la situación económica del club. Teniendo en cuenta las pérdidas acumuladas en los últimos años y la previsible para la temporada 2023/24, aun no conocidas ni confirmadas por el club, hemos expresado nuestra profunda preocupación por la sangría sufrida estos últimos años y que entendemos que la reducción de costes no debe ser únicamente en sueldos y fichas de jugadores, empleados del club, sino en todos los gastos generales del club, incluida la remuneración del Consejo.

2. El Sr. Presidente nos ha explicado su actuación en dichas medidas de reducción del coste de la plantilla, que no acaba esta temporada, sino seguirá adaptándose en el futuro para terminar de equilibrar el límite salarial de la liga. También están trabajando en equilibrar los gastos generales del club para adaptarse a la reducción de ingresos tras no clasificarse a competiciones europeas. Finalmente indica que el importe del acuerdo del CVC computa como fondos propios, por lo que no se entrará en fondos propios negativos y no hace falta ampliación de capital. En cuanto a la tesorería, nos manifiesta que está controlada a medio plazo.

3. Respecto a los empleados del club, nos indica que se ha procedido a reducir lo mínimo posible, dada la situación económica, y que por el momento no habrá más. El cambio en la programación de radio y TV implica el cese de colaboradores que no cobraban del club y es debido a una redefinición de los contenidos que entienden se deben hacer para modernizar la política de comunicación del club, desarrollándose la digitalización de este. Sobre 777 se nos indica que no hay novedad, siguiendo la situación conocida en prensa por si hubiera algún cambio en el futuro.

4. Respecto al nuevo estadio, indica que sigue con el mismo horizonte de inicio en verano de 2026. Se indica que la cubierta vista en el render no es la definitiva. Se ha conseguido un acuerdo con el Ayuntamiento para incrementar edificabilidad para el nuevo estadio a cambio de terrenos de la ciudad deportiva. Indican que desde el 1 de enero de 2024 solo cobran los 3 miembros del Comité ejecutivo (Presidente, Vicepresidentes 1º y 2º), y el resto de Consejeros, no cobra. Además, con una importante reducción de emolumentos al ser un 1% del presupuesto del club y bajar este aproximadamente un 40%.

5. Hemos explicado la solicitud hecha desde AU para la declaración del Sevilla FC y al sentimiento sevillista como bien de interés cultural etnológico, con objetivo de protegerlo de intereses ajenos. Se nos ha escuchado con interés e indicado que se va a estudiar por parte del club acogerse a él.

6. Finalmente, en la política de abonos, nos han reconocido que no han realizado esta temporada con la reunión habitual con nosotros para escuchar nuestras inquietudes, en especial para las familias y los niños, por la situación del final de esta última temporada. Se han comprometido a volver a ellas en futuras campañas".