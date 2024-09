Marcao, enmascarado, vuelve a los entrenamientos con el Sevilla

Marcao está de vuelta en los entrenamientos. El central brasileño se ha ejercitado esta mañana con total normalidad después de sufrir un importante infortunio el pasado sábado durante el Sevilla-Getafe. Durante un lance del encuentro, el defensor del Sevilla sufrió un codazo de Nianzou, fortuito, que le fracturó la nariz y le obligó a retirarse del encuentro antes de tiempo e incluso salir del partido en camilla. Después de ausentarse en el día de ayer, esta mañana ha vuelto a las normalidad a las órdenes de García Pimienta con una máscara protectora para no sufrir un nuevo golpe en la zona delicada. El brasileño, si nada raro ocurre, debería ser de la partida para el técnico catalán el próximo viernes ante el Deportivo Alavés sin problemas y estar junto al resto del grupo en la expedición.

El enmascarado Marcao

Esta mañana también han repetido en la sesión matinal Suso Fernández y Loïc Badé, las novedades del pasado lunes. El zaguero francés, como se esperaba, ya está recuperado de su leve lesión en los isquios y estará disponible para el encuentro ante el Deportivo Alavés el próximo viernes. Y, si nada raro ocurre con Marcao, apunta a que repetirá el Sevilla la misma pareja de centrales que ante el Girona con la vuelta del francés en Vitoria. El propio García Pimienta ya habló recientemente sobre la importancia del brasileño dentro del vestuario -como uno de los capitanes de la plantilla- y en el terreno de juego: "Es un jugador experimentado. Las lesiones no le han permitido rendir a más nivel y durante más partidos. Yo pude elegir la gente que quería que siguiera con el equipo y Marcao es uno de ellos. Es una persona muy respetada dentro del vestuario, predica con el ejemplo. Cuando ha jugado lo ha hecho bien", explicó el catalán.

Por parte del gaditano, se ha ejercitado nuevamente con un importante vendaje en su rodilla derecha esta mañana a las órdenes de García Pimienta. El ex del Milan, uno de los capitanes del Sevilla este curso, está cerca de volver a las convocatorias tras superar un esguince en su rodilla derecha que le ha alejado de los terrenos de juegos durante más de un mes de competición. De hecho, todavía no ha podido debutar en la actual temporada, 2024-25.

Barco, Gudelj y Montiel, bajas

En el apartado de bajas, García Pimienta, por segunda sesión consecutiva, no ha podido contar ni con Gudelj ni tampoco con Valentín el Colo Barco. El serbio sufre una contusión en su pie izquierdo mientras que el bonaerense tiene una sobrecarga en el muslo derecho. Ambos, por el momento, son duda para el partido ante el Deportivo Alavés-Sevilla, pero no están descartados de la lista de García Pimienta. Quien sí lo está es Sambi Lokonga. El belga continúa con su proceso de recuperación tras lesionarse los isquiotibiales. No estará ni ante el conjunto vitoriano ni tampoco ante Valladolid y Athletic Club, salvo sorpresa mayúscula. Tampoco se ha ejercitado el campeón del mundo Gonzalo Montiel, tras volver a tener minutos ante el Getafe con el Sevilla.

Repitió sesión esta mañana el canterano gaditano Alberto Collado. El mediapunta de 19 años se ha convertido en uno fijo en las sesiones de Pimienta. El pasado viernes Jesús Galván no pudo contar con él para la visita al Recreativo de Huelva, que se saldó con empate, al estar a las órdenes del primer equipo y podría tampoco estar disponible para el Antequera este fin de semana. De momento, el entrenador de la primera plantilla del Sevilla cuenta con él y apunta a repetir convocatoria tras entrar en la lista ante el Getafe.