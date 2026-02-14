El acta detalla la expulsión de Almeyda: “Tuvo una actitud desafiante e intimidatoria y se encaró conmigo”

Uno de los momentos más tensos del Sevilla-Alavés fue la expulsión de Matías Almeyda en la recta final del encuentro. El técnico no se lo creía y se encaró con el colegiado Iosu Galech Apezteguía para conocer el motivo de la roja. Tras varios minutos de tensión, tuvieron que llevárselo entre ellos Maupay y el delegado, a pesar de la resistencia del entrenador argentino, que quería primero conocer el motivo antes de marcharse a vestuarios.

En rueda de prensa, ya más calmado y avergonzado, pidió disculpas por su reacción: "Quisiera pedir disculpas a mi familia, a mi madre, que se quede tranquila, a mis amigos y a la afición por la reacción post expulsión. Es vergonzosa mi reacción, pido disculpas", aunque insistió en que quería justicia y saber el motivo de la decisión. Al ser cuestionado sobre lo que el árbitro reflejaría en el acta, aseguró que él no habló y que todo lo que apareciera "sería mentira”.

El acta de Iosu Galech Apezteguía

En el minuto 85, el técnico Almeyda, Matías Jesús, fue expulsado por el siguiente motivo:Por protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona, habiendo sido advertido escasos minutos antes por el asistente nº1 para que recondujera tanto su actitud como la conducta general de su banquillo. Una vez expulsado, se negó a abandonar el área técnica, siendo advertido en reiteradas ocasiones por parte del asistente nº1 y del cuarto árbitro. Esta situación provocó la paralización del encuentro para indicarle nuevamente que debía abandonar el banquillo. Ante esta circunstancia, el citado entrenador se adentró en el terreno de juego y se colocó cara a cara a escasos centímetros de mí, en actitud desafiante e intimidatoria. Tras indicarle de manera reiterada que abandonara el terreno de juego, siguió en la misma actitud, encarándose conmigo durante más de un minuto. Una vez abandonó dicha posición, pateó una botella de agua que se encontraba en el suelo de forma agresiva. Posteriormente, volvió al terreno de juego y se encaró con el cuarto árbitro en la misma actitud descrita anteriormente, teniendo que ser retirado del terreno de juego por miembros de su equipo y personal de seguridad del club. Como consecuencia de estos hechos, el encuentro estuvo detenido durante 3 minutos.

Además, el acta también menciona a Lamela por dirigirse al árbitro en tono amenazante: "Después vas a tener que salir por acá". Y recoge igualmente lo sucedido con Agustín Salazar, miembro del cuerpo técnico de Almeyda, quien al término del partido se dirigió al equipo arbitral en los siguientes términos: "Cagones, vos y vos sois unos cagones".

Ahora habrá que esperar la sanción que puede recibir Matías Almeyda, que ya es reincidente. Esta temporada protagonizó un incidente en Mestalla con la auxiliar Guadalupe -que quedó en amarilla- y también fue expulsado en el descanso en el Santiago Bernabéu por Muñiz Ruiz, lo que le supuso dos encuentros de sanción.