Un aficionado del Sevilla FC denuncia el trato recibido por la seguridad del Real Betis: "Desproporcionada e inadmisible"

La tarde en el Estadio de La Cartuja no fue solamente polémica por lo vivido sobre el césped del actual feudo verdiblanco, ya que la previa y las gradas estuvieron marcadas por distintos sucesos que continúan trayendo cola. En la noche del pasado domingo, el Sevilla Fútbol Club publicaba un comunicado oficial en el que aseguraban que devolverían los 30 euros a los aficionados que se encontraban en la zona visitante siendo "consciente de las dificultades padecidas, considera que los aficionados han soportado incidencias impropias de las circunstancias y quiere premiar su apoyo". Sin embargo, parece que no sólo los que se encontraban en el Gol Norte tuvieron sus más y sus menos en el empate del cuadro nervionense frente al Real Betis Balompié.

Álvaro Sopeña Dorado, que ha ofrecido su nombre a través de Twitter en un comunicado, es un hincha sevillista que asegura haber pasado una situación "absolutamente desproporcionada e inadmisible" en el feudo cartujano. "Acudí al Estadio de La Cartuja como un aficionado más para presenciar el encuentro considerado de alto riesgo. A la entrada del recinto fui sometido al correspondiente control de seguridad, algo que entiendo y respeto plenamente dadas las circunstancias del partido", comienza un comunicado que torna en drama conforme avanza. "Sin embargo, durante el registro se me obligó a quitarme la sudadera que llevaba puesta, comprobando los agentes que debajo vestía una camiseta de mi equipo. Acto seguido, se me indicó que debía desprenderme de dicha camiseta por contener el color rojo, procediendo finalmente a su retirada y desecho".

Tras solicitar explicaciones y hablar con el jefe de seguridad del estadio, según reza la explicación, Sopeña Dorado asegura que se le comunicó que esta actuación "respondía a una orden directa del Real Betis, al no permitir la presencia de ningún elemento de color rojo en el recinto". "Considero esta situación absolutamente desproporcionada e inadmisible. Se trata de una camiseta adquirida con mi propio dinero, fruto de mi esfuerzo y trabajo, y en ningún momento he generado altercado alguno ni he mostrado una conducta inapropiada. Llevo más de diez años asistiendo al derbi como aficionado visitante, recorriendo España y Europa para apoyar a mi equipo de forma pacífica, y jamás me había encontrado con una circunstancia similar", continúa un escrito que ha alcanzado las 50.000 visitas en menos de 20 horas.

"Por todo ello, solicito formalmente que el Sevilla Fútbol Club intervenga y tome las medidas oportunas en defensa de sus aficionados. Asimismo, exijo que el Real Betis asuma la responsabilidad de lo ocurrido y proceda a la devolución del importe correspondiente a la camiseta retirada", finaliza un comunicado que, por el momento, no ha obtenido respuesta oficial por parte de ninguno de los equipos de la capital hispalense.

Polémica de ida y vuelta

En el encuentro de la primera vuelta entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié que se saldó con victoria verdiblanca tuvo un episodio similar cuando no se permitió el acceso al Ramón Sánchez-Pizjuán a una serie de aficionados verdiblancos que portaban camisetas identificativas del conjunto de las trece barras cuya entrada se encontraba en la zona local. Aquel episodio, que terminó con la Policía Nacional llenando un autobús de vuelta a Heliópolis, es lo más parecido a lo que denuncia el citado aficionado en sus redes sociales, salvando la diferencia de que este no pudo entrar en el Estadio de La Cartuja, pero perdió la camiseta de su club.