Récord histórico de La Cartuja con el Betis como local: 67.447 aficionados en el derbi

Partido de riguroso lujo el que se ha vivido en la tarde de este domingo en el Estadio de La Cartuja entre Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club en una nueva edición del partido de los partidos en la capital andaluza. Con un ambiente envidiable e inigualable desde las horas previas al partido, con un tifo desplegado por los aficionados verdiblancos y con un estadio completamente repleto y engalanado para la ocasión. Desde varios días antes del inicio del partido ya se intuía que iba a haber una gran entrada en el campo que ahora mismo usa el conjunto verdiblanco como local.

Seguro que se iba a superar la máxima asistencia de personas a un derbi entre las dos entidades y también había muchas posibilidades de que se superase el aforo que hasta el momento, tanto en competición liguera o copera, había visto el estadio de la isla. En el choque ante el Atlético de Madrid, la asistencia se cifró en 66.810 personas, récord absoluto superando al que se había establecido previamente ante el Athletic.

Imagen de La Cartuja antes del choque de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Atlético. / Manu Colchón

Nuevo récord de asistencia en La Cartuja

De sobra se sabía también que se iba a batir, por cuestiones lógicas de mayor aforo, el registro del último derbi en el Villamarín tal y como lo conocíamos: 58.538 personas. El aforo máximo son 69.000 asientos, algo más, cifra a la que sólo se acercó la final de Copa entre Madrid y Barcelona.

Pero lo de los béticos no tiene ningún tipo de parangón. Y es que han sido finalmente 67.447 aficionados los que han llenado casi hasta la bandera el Estadio de La Cartuja, cifrando así la mayor cifra de asistentes en los derbis y en un partido en cualquier competición esta temporada.