Los aficionados del Sevilla elegirán qué obra social se promocionará en cada camiseta

"Elige tu opción preferida y ¡definamos juntos la próxima temporada!". Con este exhorto remata el Sevilla el anuncio de que sus aficionados serán los que elegirán qué obra social lucirá en la espalda de las camisetas del equipo. Hay tres opciones, Andex (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía), Fundación Banco de Alimentos de Sevilla y la donación de sangre a través de la Fundación Sevilla FC.

El Sevilla activó tiempo atrás un programa para que el sevillismo participe en algunas decisiones del club. "Fieles a su compromiso de poner todos los activos que le corresponden como patrocinador del club a disposición del sevillismo, Socios.com, Fan Token Partner oficial del Sevilla FC, cederá la próxima temporada 2022-23 su espacio en la parte trasera de la camiseta, bajo el dorsal, para que tres entidades no lucrativas vinculadas fuertemente a la sociedad tengan visibilidad durante la campaña", explica la nota en que anuncia esta elección.

Para ello, el Sevilla promoverá una encuesta entre todos sus aficionados para decidir qué organización aparece en cada una de las equipaciones. Las tres opciones estarán representadas por tanto en alguna de las equipaciones que el primer equipo del Sevilla, la primera, la segunda y la tercera, utilizará durante la temporada en LaLiga Santander.

La encuesta será enviada por correo electrónico a los abonados, socios y aficionados en general que estén registrados en la web oficial y acepten las comunicaciones de terceros patrocinadores del club.

El registro para participar en esta encuesta es a través de este enlace. Los aficionados que ya estén registrados y deseen participar deben habilitar su perfil para participar en el menú Comunicaciones.

En los próximos días, los aficionados recibirán la encuesta para decidir qué entidad aparecerá en la primera equipación -la más votada-, en segunda -segunda más votada- y tercera camiseta del Sevilla -tercera más votada- en los partidos de Primera División.

El Sevilla y Socios.com quieren contribuir así a dar difusión y conocimiento de tres entidades dedicadas a causas sociales de gran trascendencia. Y para ello han optado por que sean sus aficionados quienes elijan el orden de prelación de esa visibilidad en las camisetas.

Las tres opciones

Andex (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía). Andex lanza una nueva campaña para la construcción del proyecto Planta Zero, Unidad de Oncohematología para adolescentes, bajo el lema: "Entre todos abriremos la puerta de la Planta Zero". Andex saca a la venta un original llavero, en diversos colores, símbolo de la ayuda a la apertura de la Planta Zero, cuya conclusión está cerca.

Fundación Banco de Alimentos de Sevilla La Fundación Banco de Alimentos de Sevilla (BAS) es una entidad sin fines lucrativos, basada en el voluntariado y constituida en 1995. Desde ese momento pasa a ser miembro de la Fundación Banco de Alimentos de España, asumiendo como fin principal la gestión y recogida gratuita de alimentos no comerciables pero si consumibles, y a la creación de un canal que los lleve a las personas más necesitadas de Sevilla y su provincia, cumpliendo así con el objetivo fundamental de los Bancos de Alimentos, luchar «Contra el hambre y el despilfarro de alimentos». Años más tarde, en septiembre de 1998, tiene lugar la transformación de la «Asociación Banco de Alimentos de Sevilla» en la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla.

Campaña propia de la Fundación del Sevilla La Fundación del Sevilla, en colaboración con el Centro de transfusión, tejidos y células de Sevilla, participa en la promoción de la donación de sangre.