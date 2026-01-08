Alexis y el penalti de Isaac: "Si hubiera sido para el 1-1 lo habría tirado yo"

Alexis Sánchez ha sido el protagonista de la rueda de prensa intersemanal que el departamento de comunicación del Sevilla ha recuperado en esta semana larga hasta el partido con el Celta del próximo lunes. Y uno de los asuntos que tocó fue el del penalti fallado por Isaac en el minuto 92 del Sevilla-Levante y con 0-2 en el marcador.

El veterano jugador chileno explicó que fue él quien le ofreció lanzar la pena máxima para que le sirviera de aprendizaje. Y no como había parecido que el delantero lebrijano exigió lanzarlo él mismo, quitándole el balón a Alexis. No fue así, según éste, quien asegura que si el marcador hubiera estado con 0-1 lo habría tirado él para asegurar el empate al final del partido al menos.

"Agoumé tomó el balón, como siempre hace: toma el balón y al final le pego yo... Y en ese momento me pasó el balón y yo le dije a Isaac si lo quería patear, si tenía confianza, y él me dijo 'sí'. Es parte del fútbol. Puede pasar", comenzó explicando.

El argumento de Alexis es el del aprendizaje, pues ese penalti en el minuto 92 y con dos minutos más de partido ya tenía poco que aportar... ¿O sí era trascendental? Alexis lo vio así: "Es de aquí, del club, de la cantera... Si él (Isaac) no aprende ahora. Algún día tiene que aprender. A mí me tocó fallar en el Mundial y pagué la prenda. A mí ya el fútbol no me va cambiar nada. A él sí le va a mejorar el aprendizaje. Y después estaba triste. Falló un penal y él lo sabe. Y yo se lo dije. 'Te equivocaste, pero este penalti sirvió y te va a servir para el futuro. Eres del Sevilla, eres de la cantera, estás en tu casa y más te va a servir a ti, que eres joven todavía y te falta por aprender'. Por eso le di la confianza. Si hubiera sido para hacer el 1-1 lo habría tirado yo".

El delantero chileno falló un penalti decisivo en la tanda frente a Brasil en el Mundial 2014 y Chile cayó eliminada. Sin embargo, un año después, La Roja se proclamó campeona de la Copa América 2015 gracias a un penalti lanzado con mucha clase y frialdad por Alexis para vencer a Argentina. Fue algo histórico.

El análisis de la situación del Sevilla

Respecto a la sensación tras la durísima derrota con el Levante, Alexis aseguró que "los jugadores están tristes y con la mente en el partido del lunes (contra el Celta) para revertir esto y ganar para la afición".

El veterano jugador de 37 años pidió calma y concentración a sus compañeros sobre el campo. "Tenemos que estar más concentrados y no volvernos locos, porque muchas veces nos desesperamos. Mientras tengamos la tranquilidad dentro del campo vamos a tener la opción de llegar al arco y crear ocasiones, lo hemos demostrado. La afición quiere que ganemos obviamente, sabe que hay buenos jugadores. Estamos en el debe de ganar y de tener algo más estable. Fallamos cosas simples, falta un poco la concentración y estamos en el camino de la concentración de cada partido".

"A veces volvemos locos los partidos. Debemos tener tranquilidad, en los entrenamientos y en los partidos, y estar enfocados", añadió al respecto. "Ocasiones tenemos, lo más difícil es tener ocasiones. Yo tuve a Marcelo Bielsa de entrenador y él decía: 'No me interesa si perdemos o nos equivocamos, si tenemos ocasiones siempre por partido'. A mí me preocupa cuando no tengo para pegarle al arco, cuando no tengo la oportunidad de hacer un gol. Ya luego es responsabilidad de nosotros, concretarla y hacerla", dijo.

Sobre el momento del equipo y las sensaciones de enfado del sevillismo, dijo: "Volver a enamorar al Sánchez-Pizjuán no es fácil. Estamos en ese camino de encontrar un equilibrio y una línea más constante y no lo estamos logrando. Y creo que hay que seguir constantemente".

También habló de lo integrado y querido que se siente en Nervión. "La afición siempre me da cariño. Yo tuve la opción de irme a Brasil o a Chile, y elegí venir aquí. El Sevilla es un club grande y hay buenos jugadores que tienen que tener tranquilidad en el campo de juego", insistió.