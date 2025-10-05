Alexis, tras su primer gol en Nervión: "El ambiente del Sánchez-Pizjuán es único"
El delantero chileno, que completó su segundo partido como titular y ya lleva dos goles y una asistencia en cinco encuentros, fue protagonista al marcar el 1-0 de penalti a su ex equipo
Elogios mutuos de Akor Adams e Isaac: lo grupal manda en este Sevilla
Alexis Sánchez fue uno de los protagonistas del incontestable triunfo del Sevilla sobre el Barcelona. El veterano atacante chileno jugó el partido completo. Se vació en la primera parte y luego acompañó al equipo para amarrar la victoria, que abrió él con su primer gol en el Ramón Sánchez-Pizjuán como sevillista.
Marcó Alexis de penalti forzado por Isaac el 1-0 y vivió una tarde memorable de comunición entre equipo y grada. "Me dijeron que hace 10 años no se ganaba al Barcelona aquí y en el fútbol pasan estas cosas. Me quito el sombrero por mis compañeros, estoy acostumbrado a romper récords en todos los clubes y es lindo de ver. Hoy me senté también para vivir ese momento de festejo. La gente en Sevilla lo vive con pasión".
El chileno, que le marcó a su ex equipo su segundo gol como sevillista tras el del triunfo en Mendizorroza, pasó por equipos como Manchester United, Arsenal, Olympique de Marsella y Udinese antes, al margen de sus orígenes en su país en el Cobreloa y el Colo Colo. Y desde esa experiencia se manifestó sorprendido por cómo vibraron el Sevilla y el sevillismo.
"No tengo palabras por lo que he vivido. Siempre he dicho que jugamos con 12 y hoy lo han demostrado; la afición se ha merecido este triunfo", dijo en La Gran Jugada de Canal Sur Radio. Algo que reiteró con otras palabras en Sevilla FC+. "Se sintió hermoso. El ambiente que se vive aquí en el Sánchez-Pizjuán es único. He estado en muchos estadios y la gente del Sevilla te hace sentir la pasión de este club y de la camiseta. Eso se ve reflejado", dijo.
A sus 36 años, está sorprendiendo por el compromiso absoluto con el que ha llegado al Sevilla y por el fútbol que aún destilan sus botas, de alto nivel. Quizá el físico no le responda ya tanto, pero la calidad no la olvida. Y quiere aspirar a más tras su segundo gol como sevillista y el enorme triunfo sobre el Barcelona. "En el fútbol hay que soñar y quiero seguir soñando", dijo.
Alexis ha jugado ya cinco partidos con el Sevilla -todos desde que fue fichado el 1 de septiembre-, ha marcado dos goles, ha dado una asistencia y ha completado dos partidos como titular. Parece obvio que ha caído de pie en Nervión, adonde ha llegado para ser algo más que un simple complemento ofensivo. Mucho del fútbol vertical y al espacio del equipo de Almeyda pasa por las exquisitas botas del Niño Maravilla... El artista que pone la distinción en el Sevilla coral de Almeyda.
También te puede interesar