Elogios mutuos de Akor Adams e Isaac: lo grupal manda en este Sevilla

Es poco habitual que los que compiten por un mismo puesto se dediquen palabras tan cariñosas y elogiosas como las que compartieron Isaac y Akor Adams. Ambos fueron artífices del triunfazo del Sevilla, con sendos goles. El lebrijano fue el titular y pudo marcar más en la primera parte además de provocar el penalti del 1-0 que anotó Alexis. Y el nigeriano remató la goleada después de relevar al delantero titular en el minuto 61.

Ante los micrófonos de Sevilla FC+, Akor Adams quiso reconocer a Isaac por el gran partido que hizo, por su sacrificio, por lo que generó en ataque, pese a que pudo hacer algún gol más que marró en la definición. De forma espontánea, y sin que mediara pregunta sobre su compañero, el delantero nigeriano quiso destacar al delantero lebrijano al que sustituyó a la hora de juego.

La dedicatoria de Akor Adams

"Esto le da mucho crédito al equipo. Hemos hecho lo que habíamos trabajado y todo ha tenido la recompensa de un gran triunfo de todo el equipo. Hay que quedarse con este momento histórico y con las cosas positivas. Estoy muy, muy feliz. Quería darle el reconocimiento a Isaac, que ha hecho un gran partido. Cuando salí tenía que defender como él y a partir de ahí tirar para arriba. El gol me colma de felicidad", dijo el nigeriano.

La respuesta de Isaac no se hizo esperar mucho ante los mismos micrófonos. "Akor es una gran persona, se lleva estupendamente con todo el mundo dentro del grupo que tenemos y me hace mucha ilusión verlo marcar aquí su primer gol. Me alegro mucho por él y espero que sea el primero de los muchos que le quedan por meter", dijo Isaac.

El trabajo grupal como clave

El lebrijano destacó el trabajo grupal que les inculca Almeyda. "Ojalá tengamos esa suerte y que sigamos trabajando como estos partidos atrás. Se trata de seguir juntos como una piña. La constancia da sus frutos y a ver si seguimos arriba de la tabla como merecemos".

Y sobre su estado de forma, dijo: "Siempre he dicho que no me rindo nunca, a pesar de que el año pasado no fue bueno para mí ni para el grupo. Este año sí me encuentro con esa confianza del cuerpo técnico y los compañeros y poco a poco nos encontramos donde queremos estar".

La valoración de Azpilicueta

Otro de los que atendió a Sevilla FC+ fue Azpilicueta. "Se ha demostrado en la primera parte que hicimos lo que teníamos pensado, que era robar y presionar. Hemos llegado mucho y no nos han creado ocasiones de gol. Pero ellos se mueven bien y nos han echado atrás en la segunda parte. Pero veíamos que cuando hacíamos las cosas como teníamos pensado teníamos el partido. El gol antes del descanso nos abrió los ojos y pensamos que no estaba ganado el partido.