Alineación probable del Sevilla ante el Girona: ahora le toca a Almeyda

Antonio Cordón no engañaba a nadie cuando dijo que las operaciones llegarían a final de mercado. Las ventas de Loïc Badé y Stanis Idumbo han servido como bálsamo para las cuentas de un Sevilla Fútbol Club que aún tiene agujeros que tapar. Sin embargo, Alfon González y Gabriel Suazo ya se encuentran inscritos de forma oficial en LaLiga, por lo que podrán jugar este sábado ante un Girona que, como el combinado hispalense, aún no sabe lo que es puntuar esta temporada en Primera División. Ambos equipos se verán las caras en Montilivi, donde los nervionenses consiguieron una victoria in extremis el pasado curso, buscando la primera alegría para unas aficiones que han pasado de ver cómo sus equipos juegan Champions a verlos en el más puro barro.

Marcao juega con una cucharilla antes de un partido. / Europa Press

Cambios necesarios

Pese a que Odysseas Vlachodimos aún no se encuentra oficialmente en la plantilla blanquirroja a ojos de LaLiga, en la entidad nervionense confían que pueda estar presente este fin de semana. Las cuestionables actuaciones de Orjan Nyland ante Athletic Club y Getafe ponen en duda la titularidad del noruego, por lo que el cancerbero griego podría ser el elegido por Matías Almeyda para tan trascendental choque. Juanlu Sánchez, que aún no se ha ido al Nápoles, apunta a la titularidad en el carril derecho, siendo Suazo el que ocupará una banda izquierda necesitada de sus virtudes tanto en defensa como en ataque.

En el eje de la zaga, Kike Salas podría ser relegado al banquillo en detrimento de un Marcao que ha ayudado al Sevilla rebajando su salario de forma considerable para poder inscribir a sus compañeros. El acto de buena fe del brasileño podría venir de la mano de más minutos para un jugador muy cuestionado por el respetable hispalense debido a su rendimiento desde que llegara a Nervión. Parece que Andrés Castrín, cuya irrupción no ha dejado indiferente a nadie, será su pareja de baile en Montilivi para tratar de frenar las ofensivas gironís.

Alfon y Suazo realizan un ejercicio físico en el entrenamiento del miércoles. / Juan Carlos Vázquez

Sobreviviendo como se puede

El ya de por sí mermado centro del campo sevillista verá cómo Djibril Sow se ausenta en la tercera jornada liguera. Lucien Agoumé y Nemanja Gudelj podrían ser los elegidos por Matías Almeyda para ocupar la sala de máquinas, con Alfon, Chidera Ejuke y Rubén Vargas en la zona de tres cuartos. La marcha de Idumbo, sumada a las lesiones de Adnan Januzaj y Dodi Lukebakio, dejan tocado el ataque del Sevilla Fútbol Club, más aún si se mira a una delantera con un sólo jugador disponible para este sábado.

Isaac Romero, que ha desaparecido de los planes del técnico argentino, tendrá su oportunidad frente al Girona. La ausencia de Akor Adams por lesión y la de Kelechi Iheanacho por su no inscripción invitan a pensar que el lebrijano será la referencia ofensiva que deberá perforar la portería catalana en busca de unos tres primeros puntos que se están resistiendo más de lo que se esperaba.

Isaac Romero. / Juan Carlos Muñoz

Alineación probable

Vlachodimos; Juanlu, Castrín, Marcao, Suazo; Agoumé, Gudelj; Vargas, Alfon, Ejuke; Isaac Romero.