Almeyda despeja dudas en su brindis de Año Nuevo: "Dando batalla hasta el último día de contrato"

Pese a que habían surgido algunas interpretaciones sobre el compromiso de Matías Almeyda tras la última derrota ante el Real Madrid y la eliminación copera, el entrenador del Sevilla ha despejado dudas en su brindis de Año Nuevo ante la plantilla y ante el presidente, José María del Nido Carrasco. En presencia también del director deportivo, Antonio Cordón, el bonaerense renovó su compromiso con unas palabras contundentes en las que ha dejado claro que seguirá "dando batalla" hasta el último día de contrato, una reflexión que hizo extensiva a todos los componentes del grupo.

A la conclusión del último entrenamiento del 2025, cuerpo técnico y jugadores y los citados Del Nido Carrasco y Cordón brindaron por un buen año en lo deportivo y en lo personal.

"Agradezco a 2025 muchas cosas en la vida. Sobre el plano deportivo el haber llegado acá, la posibilidad que nos brindan, conocerlos a todos ustedes, desde el utillero, el cocinero, el kiniesiólogo o a todos los que trabajamos acá y muy agradecido a ustedes, a los protagonistas de esto que son los futbolistas porque en estos meses nos fuimos conociendo en esta lucha constante y con esa entrega que les caracteriza a ustedes. No tengo más que agradecimieno igual que a todo el staff y que ese es el camino que vamos a seguir en el 2026. Creo que hemos encontrado el camino. Cuesta y a todos nos cuesta, pero miren todos los que somos y con mucha fuerza, con mucha energía y mucha perseverancia. Salud para todos ustedes, para sus familias, para todos los que estamos acá, para todos los que nos apoyan, que sepan que vamos a estar hasta el último día de contrato o hasta el último día que quieran acá dando batalla", dijo Almeyda ante los presentes.

También el capitán Nemanja Gudelj "desear a todos feliz año nuevo, muchísima salud porque tenemos un magnífico grupo y el año que viene solo hay que ir a por más".

El presidente incide en "hacernos fuertes en casa"

Para cerrar, el presidente se dirigió a la plantilla con un mensaje de ilusión y ambición: "El 2025 ha sido un año donde hemos sentado las bases de este nuevo proyecto con el compromiso de todos, aunque los protagonistas sean los jugadores. Al 2026 pedirle que tengamos un buen año y que trabajemos con ambición y con ilusión. Empezamos con un mes de enero precioso con tres partidos en casa, debemos hacernos fuertes en nuestra casa, que todo el que venga sepa que jugamos ante nuestra afición y que se lo vamos a poner muy complicado. Que nos respeten las lesiones y que se cumplan los objetivos personales y colectivos".

El primer reto futbolístico, de hecho, no tardará en llegar puesto que el equipo blanquirrojo comparecerá por primera vez en el año en Nervión el próximo domingo desde las 14.00 horas para medirse al Levante UD.

Agradezco a 2025