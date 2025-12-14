Almeyda, realista con el mercado: "Por ahora estamos nosotros y tenemos que sacar esto"

Matías Almeyda se congratula del gran triunfo con el que el Sevilla cierra el año 2025 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Akor Adams se erigió en protagonista antes de su marcha a la Copa de África. Pero el técnico valoró el rendimiento colectivo y el significado de la victoria. Y también habló del mercado de enero, que puede ofrecer poco a un Sevilla en precario económicamente, a no ser que haya alguna gran venta inesperada. "Antonio (Cordón) hablará en su momento. Todos sabemos la situación real del club y yo miro los jugadores que tenemos, trato de potenciarlos, darles confianza, porque por ahora estamos nosotros y tenemos que sacar esto adelante".

"Se volvieron a repetir cosas buenas del último partido, pero mejorarmos en la fase ofensiva. Estuvimos seguros en la tenencia y la fase defensiva. Creo que no se ganaba así desde 2024, con esa diferencia y cero en la portería propia. Había muchos jóvenes de la cantera también. Teníamos que ganar y ganamos", comenzó diciendo en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Preguntado por la vuelta a la zaga de cinco, tal y como en Mestalla, defendió su versatilidad y su ductilidad ante la realidad de los problemas del Sevilla. "Desde el primer día dije que no me encerraba en un sistema, sino en revertir situaciones si no nos daba. Son buenos intérpretes ellos y hay una mente abierta por nuestra parte, que no somos necios y no vamos a ir contra lo que puede mejorar. También por necesidad. Estos partidos que hemos jugado de esta manera hemos estado ordenados. Y cuando tienes orden nacen cosas buenas. Después del segundo tiempo del Betis, en que nos desordenamos por momentos, recapacitamos y vimos que no somos cabeza dura con un sistema, sino que hay que abrirse y buscar la vuelta para que pase lo que pasó hoy".

Naturalmente, hubo un aparte para el partido de Akor Adams, complementado con gol y dos asistencias, más el tanto que hizo Ejuke, justo antes de marcharse ambos a la Copa de África. "Tienen mucho talento. El momento que se vive no es fácil para los futbolistas, hay gente a los que les cuesta un poquito más. Y está en nosotros el decirles que son buenos y que a veces las cosas no salen. Hay que mantener tranquilidad y calma, y creer y trabajar. Me pone contento por ellos. Seguramente más allá de los lesionados que tenemos vamos a tener dos menos, así que seguimos en esta batalla".

El cúmulo de lesionados. "Vamos trabajando respecto a lo que hemos vivido en otros lugares. Creo que fui contratado por haber tenido esa experiencia en otros lugares. Y por haber mantenido la tranquilidad, que es lo que un grupo necesita. Hay mucho trabajo y mucha corrección".

El papel de Oso. "En todos los lugares hice debutar jóvenes. Fui joven y me gustó debutar en la Primera, y ese sentimiento no me lo saco de la cabeza, ese sueño. Ahora, los canteranos se llevan de una manera: con los pies en la tierra y hablándoles claro. Lo que hacía Oso de jugar en el segundo equipo era perfecto porque mantenía un ritmo, a diferencia de otros muchachos que sólo entrenan y ese ritmo es difícil lograrlo de arranque en el primer equpo. Y está aprovechando esa puerta de la lesión de Suazo. Me gustó ver muchos canteranos en el Sevilla hoy, eso es bueno también. Mientras los vea que están bien tendrán posibilidad, cuando vea que se elevan, bajarán. Depende de ellos".

El cambio de Sow al descanso. "Sintió una molestia y sabiendo que nos quedan partidos tan seguidos era mejor cambiar, fue solo por eso, nada táctico".

La jugada grotesca del VAR. "No hablo".