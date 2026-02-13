Almeyda: "Tenemos que sacarnos de la cabeza que aquí el balón es una bola de fuego"

Matías Almeyda ha comparecido en la rueda de prensa previa al encuentro trascendental de este sábado, en el que el Sevilla recibirá al Alavés. En esta señaló que el equipo tiene que hacerse fuerte en el Ramón Sánchez-Pizjuán y que esa conjura que ha iniciado la plantilla en redes sociales hay que llevarla a hechos reales en el campo. También anunció que Januzaj aún no estará en la convocatoria, mientras que sí lo hará Nianzou.

Preparación del encuentro

"Muchas expectativas, ganas, estudio del rival y deseando dar una alegría a todo el pueblo sevillista. Esperamos que salga como lo planificamos."

Declaraciones de Francisco López Alfaro

"Yo soy una de las personas que acepta y cree en la libertad de expresión. Respeto lo que dijo; ha dado mucho al club."

Sergio Ramos y los problemas en defensa

"He expresado mis sentimientos y lo he hablado con él. Es verdad que nuestro equipo es de los que más goles ha recibido, pero no es de ahora. Viendo los datos y números, pero dentro de cuatro años también fuimos de los que más goles hicimos. Estamos en los números del año pasado."

Los jugadores y su mensaje en redes sociales

"En todas las conferencias he hablado de unión; ellos han tomado la iniciativa y esto genera otra expectativa. La afición quiere resultados y que salgamos de esta situación. Eso da fuerza y energía, pero hay que llevarlo a hechos reales en el campo y motivar a la afición. Yo felicito a este grupo porque se les ve comprometidos."

Tercer duelo este curso contra el Alavés

"Enfrentamos a un rival que lo hace bien, compite, es agresivo, contraataca, tiene buenos jugadores y un excelente entrenador. Para nosotros es una final más y esperamos estar a la altura."

Januzaj y Nianzou

"Januzaj viene evolucionando y la semana que viene se alternará con el equipo de manera normal; para este partido no estará. Nianzou sí está dentro de los convocados."

Jugar más replegado, ¿es una solución?

"Me lo he replanteado todo porque hay que buscar soluciones. Nos preocupa; hemos jugado de cinco, con cuatro y seguiremos buscando alternativas para no ser tan accesibles en algunos tramos del partido. Creo que lo vamos a solucionar. Es importante poder mantener la portería a cero. A veces hemos ido a presionar alto, otras en el medio y otras más atrás; y no hay garantía. Jugamos contra el Madrid mano a mano y ningún gol vino por eso."

¿Descontrol en las primeras partes?

"Depende de qué primeras partes, no siempre. No soy de generalizar, sino de estudiar. Hay momentos que tenemos que corregir y otros por virtud del rival. El otro día desarrollamos una presión que no salió y pasamos un primer tiempo mal; he visto el partido tres veces."

Maupay

"Él lleva dos partidos, dos semanas de entrenamiento. Jugamos con dos delanteros de otra manera y cuanto pase el tiempo será mejor; se tiene que conocer y requiere un tiempo de reengancharse. Es un jugador que crea peligro."

Ejuke

"Hemos probado en diferentes posiciones, tanto por la izquierda como por la derecha. Es un jugador determinante en el uno contra uno y siempre surge la duda de si son 90 minutos o solo el segundo tiempo. No hay nada fijo."

Mensaje a la afición

"Mandar mensajes es complicado; lo primero es que no soy una leyenda del club y, como entrenador, hay que hablar con hechos. Vivimos del resultado y necesitamos encontrar ese tiempo de paz que todos tienen, y para mí, cuando das buenas cosas, vuelven buenas."

Declaraciones del presidente

"Soy agradecido a quien me da trabajo. Deseo que el resultado sea bueno para que lo que eligieron fuera bueno."

El VAR

"Prefiero no opinar nunca; si fuera árbitro, los mensajes que me gustaría recibir serían de tranquilidad."

Carlos Bilardo

"Fue uno de los mejores entrenadores del Sevilla; después le robaron una final de un Mundial. Un ganador, un tipo que hoy podría dirigir por la pasión, el amor y la entrega."

Jugar en casa, ¿una presión para el equipo?

"Eso tenemos que sacarlo del pensamiento. En nuestro interior tenemos que desear jugar en casa y tenemos que sacarnos de la cabeza que aquí el balón es una bola de fuego. Nos tenemos que hacer fuertes; tenemos un público que es lo mejor que hay y lo tendremos que convencer jugando mejor."