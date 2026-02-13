Afición y plantilla se conjuran para crear en Nervión un ambiente de 'final'

El Sevilla se juega este sábado mucho más que tres puntos ante el Alavés. Su capitán, Nemanja Gudelj, ya calificó el encuentro como una “final” por todo lo que hay en juego, en una semana en la que todos los estamentos del club -plantilla, dirección deportiva y presidente- han decidido respaldar públicamente a Almeyda.

La plantilla realizó anoche un llamamiento al sevillismo para que la afición acuda vestida de rojo al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Y la respuesta no se hizo esperar. Aunque estamos en el mes de febrero y apenas en la jornada 24, el duelo ante el Alavés, rival directo, ha sido catalogado por plantilla y afición con una importancia similar a la del choque ante Las Palmas del curso pasado.

Días atrás, la afición ya pidió a través de las redes sociales que el estadio se tiñera de rojo. Los jugadores, liderados por Gudelj, reforzaron el mensaje publicando en sus perfiles el lema ‘Los de colorao son los nuestros’, frase de Carlos Bilardo. El serbio encabezó la iniciativa, y para demostrar la unión de la plantilla fue secundado por futbolistas como Juanlu, Suazo, Vlachodimos, Nyland, Akor Adams, entre otros, e incluso Marcao, que continúa con su proceso de recuperación.

El mensaje que ha subido la plantilla del Sevilla FC con el lema de 'Los de Colorao son los nuestros'

El sevillismo, que siempre responde en las citas señaladas, ya prepara en Nervión un ambiente de gran partido, consciente de que la permanencia pasa por hacerse fuerte en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La afición apela a lo ocurrido la pasada temporada: “Ya lo hicimos el año pasado, estando con el agua al cuello. La grada sostuvo al equipo. Ahora toca repetirlo”.

Habrá un recibimiento al equipo a las 16:30 horas en Gol Sur y se ha hecho un llamamiento para que los aficionados acudan 45 minutos antes del encuentro y alienten al equipo desde el primer minuto hasta el final. Desde Biris Norte también se ha pedido que durante el partido el apoyo sea incondicional a la plantilla y que las protestas contra el actual consejo de administración se produzca una vez finalice el choque frente a la puerta de cristales.