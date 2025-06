Álvaro García habla sobre su fichaje frustrado por el Sevilla FC: "Hubiera sido bonito"

El nombre de Álvaro García Rivera es conocido para la afición del Sevilla Fútbol Club, y no sólo por haber sido un rival A sus 32 años, el utrerano disfruta del mejor momento de su carrera en un Rayo Vallecano que ha logrado este curso clasificarse para competición europea después de un cuarto de siglo sin hacerlo. Tras pasar por Granada, Racing de Santander y Cádiz CF, el futbolista ha encontrado su hueco en la comunidad de Madrid, donde lleva instalado desde 2018. El extremo, que ha lucido el brazalete de capitán en varias ocasiones a lo largo del curso, es uno de los jugadores más queridos por la parroquia franjirroja, con la que tiene contrato hasta 2028.

En una entrevista concedida a Canal Sur Radio, el futbolista del conjunto vallecano ha reconocido entre risas que, cuando llegue ese momento, tendrá 35 años. Cuestionado acerca de una posible renovación al finalizar su contrato actual, García ha sido tajante con respecto a sus sentimientos por el cuadro madrileño y la situación que atraviesan: "Ojalá pueda estar más y me encuentre bien, creo que he encontrado el sitio en el que me siento bien y mi familia está muy feliz. Eso es sagrado".

Giovani Lo Celso, ante el extremo rayista Álvaro García. / Antonio Pizarro

Uno de los puntos fuertes de sus declaraciones tuvo lugar casi al final de las mismas, ya que salió a la palestra el interés del Sevilla Fútbol Club por hacerse con sus servicios. A nadie se le escapa que los hispalenses quisieron contratarlo, algo que el propio futbolista reconoció sin pelos en la lengua: "He tenido que avanzar por donde me ha tocado, pero es verdad que hubo contactos con el Sevilla. En ningún momento llegó a más, pero por mí hubiera sido bonito por estar tan cerca de casa. El fútbol es así, pero no me puedo quejar del camino que he tenido porque para mí era un sueño desde pequeño".

Esta temporada, el utrerano ha disputado 37 encuentros con la elástica del Rayo Vallecano, viendo portería en cuatro ocasiones y regalando cinco asistencias a lo largo del mismo. Gracias a sus dianas, Álvaro García ha dado cinco puntos al combinado madrileño en la pelea por los puestos europeos, sin los cuales no hubieran conseguido la plaza de UEFA Conference League. Además de lograr el empate frente al Villarreal, sus tantos dieron la victoria a su equipo en los encuentros ante Real Valladolid y Unión Deportiva Las Palmas; siendo su gol contra el Espanyol el único que no sirvió para evitar la derrota este curso.