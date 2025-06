Antonio Cordón, en busca del genio de la lámpara

Eduardo Florido Sevilla

“Muy ilusionado”, “con muchísimas ganas” y con la suficiente valentía para realizar nada más llegar una promesa de convicción: “Vamos a hacer las cosas muy bien, estoy convencido”. Con esta promesa, nada fácil de cumplir en cualquier contexto y mucho menos en el panorama actual de este Sevilla, concluyó su discurso interno Antonio Cordón, dirigido a sus nuevos subalternos, los trabajadores del departamento de fútbol del Sevilla que dirigirá con su nuevo cargo de director de fútbol profesional del Sevilla.

Con tal gallardía, y también rezumando calma y seguridad, se presentó en el Sevilla Antonio Cordón (Granja de Torrehermosa, Badajoz, 19-12-1963), ex director deportivo de Villarreal, Mónaco, selección de Ecuador y Betis, y también CEO de grupos de equipos que incluyeron a Granada, Parma y Olympiacos, su última aventura profesional antes de ingresar en el Five Eleven Capital, el holding futbolero del que era jefe de operaciones de fútbol. Ahora sube un peldaño de exigencia y, por deseo propio, es director de fútbol profesional del Sevilla, un cargo más específico que director deportivo.

La apuesta de Del Nido Carrasco

Cordón durmió por segunda vez en la capital hispalense, a la que arribó el jueves por la noche, tras presentarse en el que será su nuevo lugar de trabajo, las oficinas del departamento de fútbol del estadio Jesús Navas. El gestor pacense conoció la renovada ciudad deportiva tras ser recibido por José María del Nido Carrasco, su valedor, el dirigente en entredicho que apostó por su veteranía y capacidad de liderazgo.

El presidente sevillista lo presentó a los trabajadores de su nuevo departamento y a los responsables de área de otros departamentos. Los aladinos, como él los llamó durante su discurso de presentación, breve pero intenso, muy conceptista al estilo de Baltasar Gracián. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Pero no quiere brevedad este hombre que llega al Sevilla en el peor momento del siglo XXI y en el que ha firmado por tres años para enderezar el rumbo de una nave que iba a la deriva. Y espera trabajo y resultados colectivos.

El paralalismo con Aladino y los Aladinos

“Antonio Cordón no es Aladín. Los Aladines son los trabajadores que estáis alrededor de nosotros”, les dijo a sus nuevos subalternos, que aplaudieron una arenga en la que demostró su tremendo compromiso. “Por fin estoy aquí. En años anteriores ya podría haber venido pero no se dieron las circunstancias. Para mí es un reto estar aquí en la que ya es mi casa. Estoy muy ilusionado y con muchísimas ganas”, comenzó.

Para su labor quiere la misma implicación de todos. Haciendo un paralelismo con la figura del protagonista del cuento orientalizante Aladino y la lámpara maravillosa, Cordón habló de la necesidad de que todos sean “los números uno de la ciudad, de Andalucía, de España y de Europa”. “Yo no soy nadie sin vosotros”, les dijo, con el prurito de elevar la moral de una tropa que está zarandeada por los duros avatares sociales, deportivos y económicos del Sevilla.

Todo el fin de semana en Sevilla

Lo primero, el entrenador. Cordón permanecerá en Sevilla todo el cálido fin de semana. Debe hablar con Imanol, que espera su llamada mientras recibe ofertas mucho más atractivas y menos espinosas. Quiere y debe imbuirle su gallardía, su convicción: “Lo vamos a hacer bien, estoy convencido”, remató su arenga, recibida con un gran aplauso ante Del Nido Carrasco y sus nuevos colaboradores.

Almorzó con los hombres de fútbol: José Ignacio Navarro, analista sevillano que viene con él y vuelve al club tras una primera etapa una década atrás con Monchi; y Agustín López Páez, director de la cantera. Necesitaba conocer de primera mano la realidad futbolística del Sevilla y sus escalafones. Y conoció de mano del presidente la realidad del equipo con peor límite salarial de LaLiga, el club del déficit acumulado.

Tras el entrenador, llegará la hora de los traspasos. Y de los fichajes. El miércoles, ya con su hijo Jaime incorporado como scout, será presentado ante los medios y expondrá su programa. No es Aladino, pero no le vendría mal una lámpara maravillosa... Si es que él mismo no es un genio.