Antonio Cordón llega motivador: "Tenéis que ser el número uno de la ciudad, de Andalucía, de España, de Europa"

Antonio Cordón ya está en Sevilla. El nuevo director de fútbol profesional del Sevilla ya ha conocido las instalaciones en las que tendrá su base de trabajo y también el equipo de trabajadores del club de Nervión. El gestor pacense ha llegado en la mañana de este viernes a la capital hispalense y se ha dirigido a la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Allí ha enviado una motivadora arenga.

"Cada trabajador tiene que ser el número uno de la ciudad, el número uno de Andalucía, el número de España y el número uno de Europa", les ha dicho a los diferentes ejecutivos y empleados del club en una de las estancias de la ciudad deportiva. Allí ha llegado en su coche particular y ha sido recibido por José María del Nido Carrasco, que le ha dado la bienvenida.

Cordón se mostró "ilusionadísimo y con muchísimas ganas". Del Nido Carrasco lo acompañó durante una visita en la que ha conocido los los campos de entrenamiento, el edificio de la primera plantilla y las oficinas del estadio Jesús Navas.

Fue en el interior del estadio donde se dirigió al que será su equipo de trabajo. También a los responsables de otras áreas, según se puede ver en el vídeo difundido a través de sus redes sociales por el departamento de comunicación del club.

Después de ser presentado a los diferentes empleados y responsables, Cordón se dirigió a los presentes con un breve discurso improvisado que fue recibido al final con una sonora ovación. Así fue su recepción en el Sevilla.

El discurso de Cordón

Por fin estoy aquí. En años anteriores ya podría haber venido pero no se dieron las circunstancias. Para mí es un reto estar aquí en la que ya es mi casa. Estoy muy ilusionado y con muchísimas ganas. Es cierto que Antonio Cordón no es Aladín. Los aladines son los trabajadores que estáis alrededor de nosotros. Siempre digo que las empresas funcionan si todos los trabajadores funcionan. Cada uno en su trabajo tiene que ser el número uno en lo que desempeñe, no solo en el club. Tiene que ser el número uno de Sevilla, de Andalucía, de España y de Europa. Si todos sois los números uno, vais a ser imagen para todos los que vienen por detrás. La suma de todo eso, de los que estamos alrededor del primer equipo que es el que nos da de comer, automáticamente aumenta de forma exponencial todo. Yo no soy nadie sin vosotros. Sois la parte más importante del club y tenéis que demostrarlo siendo los números uno pero no de este edificio, sino de España. Vamos a por él. Es un reto apasionante y lo vamos a hacer muy bien, estoy convencido".