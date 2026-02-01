Arrasate sobre el Sevilla: "Con Akor Adams son un equipo más potente"

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, considera que "se podría evitar jugar el último día de mercado" en relación a su encuentro contra el Sevilla de este lunes, que coincide con el cierre de la ventana de fichajes.

"Creo que es algo que se puede evitar. Tebas dirá que entrenadores y directivos no jugamos, pero es el último día de mercado. El Sevilla, las cosas que tenga que hacer, las hace fuera de casa. Lo normal es que te llamen por el mercado y mañana no quiero que me llamen hasta las 23:30 horas; son cosas que se podían evitar desde mi punto de vista", indicó.

"Estoy muy enchufado en el partido de mañana, a las once y pico me enteraré y podré tener una valoración, confío en la dirección deportiva. Creo que es momento de unión y no de separar, necesitamos la ayuda de todos. Confío en mis jugadores y en el público. A partir de la siguiente rueda de prensa podréis preguntarme", comentó ante la falta de refuerzos de su equipo.

El técnico también salió al paso de las declaraciones de Vedat Muriqi durante la semana, donde aseguraba que van "tarde" en el mercado: "Yo creo que si escuchas toda la entrevista te cambia la percepción, si coges una frase hay gente que se suma a eso. Tenemos que cuidar a Muriqi primero, es nuestro jugador referencia y cada uno debe centrarse en lo suyo", afirmó.

Respecto al duelo contra el Sevilla, Arrasate no le da más importancia que a otros partidos: "Muy importante, como todos los partidos, en la segunda vuelta es una cuenta atrás, le quitas hojas al calendario y necesitas ganar. Conectamos con la afición hace dos semanas y necesitamos hacer lo mismo mañana", declaró.

Sobre su rival, considera que la mala racha que vivió semanas atrás estaba condicionada a las bajas: "Tienen una propuesta muy clara, un equipo muy valiente, ha tenido una mala racha, pero ha recuperado a jugadores de lesiones y la Copa Africa y ahora tienen a Akor Adams y son un equipo más potente. Se sienten más cómodos fuera de casa que en casa, tenemos que hacer las cosas bien para ganar mañana", señaló.

El entrenador bermellón cree que es imprescindible recuperar anímicamente al equipo: "Siempre he pensado que primero está la persona y luego el futbolista. Es mucho más importante el factor psicológico; hay que hacer esa reflexión desde la humildad y luego viene el resto", sentenció