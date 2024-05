Así fueron los 18 minutos de ensueño de En-Nesyri: doblete y cañito de tacón

Youssef En-Nesyri ha dejado una de las actuaciones de la temporada durante la primera mitad del Villarreal-Sevilla. El delantero marroquí, que estaba ante su trigésimo partido con la camiseta nervionense en LaLiga EA Sports 2023/24, anotó, en apenas 18 minutos, un doblete. Además, entre gol y gol, le hizo un caño de tacón a Kiko Femenía.

El primero de sus tantos fue desde los once metros. En-Nesyri no perdonó la pena máxima y continuó con su racha: ha lanzado tres penaltis con la camiseta del Sevilla y no ha fallado ninguno. Fue novedoso ver que lo lanzó estando sobre el césped Lucas Ocampos y Sergio Ramos, los especialistas en el conjunto nervionenses.

⚽️ ¡Se adelanta el @SevillaFC desde los once metros!🥅 El colegiado señaló penalti por esta mano de Kiko Femenía🟡 VIL 0-1 SEV 🔴#⃣ #LaLigaEnGol pic.twitter.com/ZW3SLKnE9B — GOL PLAY (@Gol) May 11, 2024

A los pocos minutos de meter su primer gol de la tarde, Youssef En-Nesyri se inventó un caño en la banda pegada a los banquillos. Cuando parecía que iba a perder la posesión, el marroquí, mediante una pisada de tacón, logró hacerse un autopase entre las piernas de Kiko Femenía, el mismo defensor que hizo el penalti.

Para cerrar su grandísima actuación, Youssef En-Nesyri saltó por encima de todos los jugadores del Villarreal para rematar un fantástico centro de Jesús Navas. Un gol que sirvió para poner el 1-2 en el marcador antes del descanso y, además, para dejar al marroquí con 15 goles -19 en todas las competiciones- en LaLiga EA Sports 2023/24. Un doblete y un caño de ensueño en apenas 18 minutos.