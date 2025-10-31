Ante el Atlético, un giro de dibujo en ciernes

Matías Almeyda debe hilar muy fino para presentar un equipo competitivo en el Metropolitano, donde lo espera el redivivo Atlético de Simeone. El regreso a los entrenamientos de Nianzou, Azpilicueta y Mendy le da algo de energía a un Sevilla que atraviesa una pequeña depresión debido a las dos derrotas consecutivas que siguieron a la jubilosa goleada sobre el Barcelona. Y también ayudó algo el trámite en Toledo. Pero la empresa requerirá de la mejor versión posible.

Ypara dar con esa mejor versión del Sevilla de Almeyda, éste podría realizar otro giro en el dibujo. “Los comportamientos los hemos cambiado con los rivales. Hemos modificado sistemas y vamos en busca de esa regularidad sin descuidar el resultado”, dijo antes de recibir el Sevilla al Barcelona, partido en el que volvió a la inicial defensa de cuatro después de haber estado usado tres centrales en los cuatro encuentros precedentes: contra Elche, Alavés, Villarreal y Rayo Vallecano.

El propio Almeyda ya justificó que hizo el anterior giro, después de los tres partidos iniciales contra Athletic, Getafe y Girona con la línea de cuatro, porque el Elche jugaba con dos delanteros, Rafa Mir y André da Silva. Alineó contra los ilicitanos a Azpilicueta, Nianzou y Marcao, flanqueados en los carriles por Juanlu y Alfon, al que sacrificó con toda la banda para él en su intención de dibujar un Sevilla sobre un 3-5-2.

Ahora se encuentra Almeyda en la tesitura de que tiene muchas más piezas para el eje de la zaga que en la medular, donde echará en falta al sancionado Agoumé y además es improbable que pueda contar ya como titular con Mendy, recién incorporado a los entrenamientos tras superar la lesión de pubis, que sufrió contra el Mallorca, al igual que Azpilicueta. El entrenamiento de este viernes será clave para definir si el francés y el navarro estarán disponibles y para cuántos minutos.

Pero aun con la duda del navarro, el hombre que daba equilibrio a la defensa ya fuera con dos o tres centrales, tiene ya casi disponible a Nianzou además de Cardoso, Marcao, Kike Salas, Castrín, Ramón Martínez o incluso José Ángel Carmona, al que ya probó como central en la segunda parte de Anoeta.

En cambio, con la duda de Mendy, para el centro del campo apenas cuenta con Gudelj y Sow. Aunque en Toledo ya probó y respondió a Manu Bueno. De ahí que entre las bajas de la medular y el potencial del rival se atisbe este giro.

Enfrente estará un Atlético que, pese a que suele jugar con un solo punta, tiene un potencial ofensivo tremendo. Contra el Betis alineó Simeone un 4-2-3-1 con Giuliano Simeone, Álex Baena, Nico González y Julián Álvarez. Y a la hora de juego sacó a Griezmann y Sorloth por Baena y Julián Álvarez. Muchísima tralla con los colchoneros fortalecidos tras su dubitativo inicio liguero.