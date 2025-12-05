La Audiencia Provincial de Madrid admite a trámite la querella de los nuevos americanos contra Andrés Blázquez

La sección 18 de la Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por Sevillistas Unidos 2020 -antes gestionada por 777 Partners y ahora por A-CAP- contra el anterior administrador de dicha sociedad que representa los intereses de los accionistas americanos en el Sevilla. La denuncia por presunta estafa y administración desleal fue presentada por el nuevo portavoz de esta sociedad, Juan de Dios Crespo, a través de Lucas Fernández de Bobadilla, abogado adscrito al club.

De este modo, se abren diligencias contra el ex portavoz de los americanos en el consejo de administración del Sevilla, del que fue destituido por mayoría de la Junta General de Accionistas de 2020, tras aliarse con José María del Nido Benavente y dos años después de ingresar en el consejo en 2018 de la mano de José Castro. Andrés Blázquez es acusado de haber trasladado como CEO del Genoa -otro club en el que tiene representación accionarial 777 Partners- una deuda de 12 millones de euros a la sociedad Sevillistas Unidos 2020.

Esta querella admitida a trámite ilustra sobre la nueva estrategia de los americanos, ahora aliados del consejo del Sevilla desde que A-CAP se hiciese con el control de las acciones de 777 Partnerse en el Sevilla a través de Sevillistas Unidos 2020. Recordemos que esta sociedad está ahora representada por Juan de Dios Crespo, abogado especializado en Derecho deportivo que ya se posicionó con el actual consejo de administración en las dos últimas Juntas Generales de Accionistas rompiendo su anterior alianza con José María del Nido Benavente.