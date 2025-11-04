Azpilicueta, Cardoso y Agoumé, los nombres propios del entrenamiento del Sevilla FC

El fútbol es tan caprichoso como volátil. Tras conseguir unos números de récord, el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda suma tres jornadas consecutivas cayendo derrotado en LaLiga EA Sports. Los fallos propios han condenado al cuadro hispalense ante RCD Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid, siendo el choque de este sábado ante el CA Osasuna una nueva oportunidad para cortar una racha negativa que se está alargando más de lo esperado y deseado. Para ello, los hispalenses ya se entrenan en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con varias novedades.

César Azpilicueta, como se puede ver en el vídeo que encabeza la noticia, ha hecho carrera en solitario al margen del grupo. El zaguero navarro, cuyo regreso estaba previsto para este fin de semana, forzó 45 minutos en el Riyadh Air Metropolitano para darle al equipo la contundencia necesaria en defensa. Sin embargo, aún no se encuentra al 100% y Almeyda sabe que es la pieza clave en una defensa que ha encajado 13 goles sin él. El ex de Osasuna se antoja vital para la columna vertebral del técnico bonaerense, tanto es así que ha estado realizando sesiones dobles para volver cuanto antes con sus compañeros.

Batista Mendy, en carrera delante de Marcao y Januzaj. / Juan Carlos Vázquez

Mendy llega, Alexis no y Agoumé es duda

El que sí ha entrenado con el resto de la plantilla del Sevilla Fútbol Club es un Batista Mendy que también jugó la primera mitad frente al Atlético de Madrid. Tras ausentarse por una lesión, el centrocampista galo salió de inicio en el feudo rojiblanco, dejando claro una vez más que la sala de máquinas del cuadro hispalense gana mucho con él sobre el césped. Sin embargo, esta es la única noticia positiva para Matías Almedya, ya que tanto Lucien Agoumé como Fábio Cardoso han realizado trabajo al margen para terminar de recuperarse. El regreso del ex del Inter de Milán, complemento inseparable de su compatriota, es uno de los más esperados por la hinchada sevillista para tratar de darle la vuelta a la situación.

Por su parte, Alexis Sánchez está totalmente descartado para el choque de este sábado. Al chileno, lesionado antes del debut del Sevilla en la Copa del Rey, aún le quedan algunas semanas de rehabilitación para poder incorporarse al grupo. Sin el ex de Udinese, Almeyda ha perdido una de sus mejores bazas en ataque. Pese a las dudas que generó su fichaje, el atacante sudamericano ha rendido desde el primer minuto, anotando dos goles y regalando una asistencia en siete encuentros, siendo fundamental para conseguir la victoria en Mendizorroza y abrir la lata ante el Fútbol Club Barcelona.