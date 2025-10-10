El récord del Sevilla ante el Barcelona que involucra a ¡un millón de personas!

En el Sevilla Fútbol Club - Fútbol Club Barcelona el conjunto hispalense rompió varias rachas negativas. Los pupilos de Matías Almeyda lograron encadenar dos victorias consecutivas en laLiga, algo que no se conseguía desde la etapa de Quique Sánchez Flores en Nervión. Además de esto, la goleada del combinado nervionense supuso los primeros tres puntos en un Ramón Sánchez-Pizjuán que no estaba siendo tan prolífico como antaño. Ganar a la Unión Deportiva Las Palmas había sido, hasta el pasado domingo, la única alegría para una afición que apenas recordaba lo que era festejar con los suyos. Sin embargo, la racha más larga que el cuadro blanquirrojo rompió era de diez años y un día.

Con la victoria sobre el equipo de Hansi Flick, el Sevilla lograba sumar tres puntos ante la escuadra blaugrana más de una década después. Los cuatro goles endosados al Barça fueron además una inyección de moral para un equipo que parece haber comenzado a remontar el vuelo de la mano de Almeyda. El argentino se ha ganado a la parroquia nervionense a base de buen fútbol y buenos resultados con un vestuario muy similar al del pasado curso, al que le han sentado bien los refuerzos que han llegado de la mano de Antonio Cordón. Aunque todos estos récords positivos han sentado como una bolsa de aire para el cuadro hispalense, ha habido uno que ha superado todas las expectativas a nivel nacional.

Según ha informado la cuenta de Twitter @futbolenlatv, líder en información relacionada con la guía de retransmisiones deportivas, el choque entre Sevilla Fútbol Club y Fútbol Club Barcelona fue el más seguido de la jornada con 1.011.000 espectadores, quedando en segundo lugar el Real Madrid - Villarreal con 829.000. Además, el duelo contó con un 11% de cuota de pantalla, número bastante superior a la media del resto de encuentros. Influye, por supuesto, la participación del combinado culé en el partido, aunque a nadie se le escapa el gran atractivo que han tenido a lo largo de los últimos años los enfrentamientos entre ambos clubes.

Con la esperanza de regresar a la zona noble de la clasificación a la menor brevedad posible, en el Sevilla son conscientes de su mal momento de forma, marcado también por una desestabilización accionarial que, por momentos, parece insuperable. Sin embargo, la reestructuración sufrida este verano se antoja como el primer paso para lograr la estabilidad perdida años atrás. Pese a los malos números de las últimas temporadas, el combinado hispalense sigue manteniendo el nombre labrado durante este cuarto de siglo, uno de los pocos clavos ardiendo a los que la entidad nervionense aún puede agarrarse para soñar con volver a ser lo que ha sido.