Azpilicueta e Isaac Romero entran en la convocatoria del Sevilla para el derbi ante el Betis

César Azpilicueta e Isaac Romero, recuperados de sus respectivas lesiones, son las principales novedades en la convocatoria ofrecida por Matías Almeyda para el derbi de este domingo ante el Betis, un choque en el que también contará con el alta de José Ángel Carmona, que se suma a los citados tras cumplir en Cornellà un partido de sanción como consecuencia de las cinco tarjetas amarillas que ha visto ya el visueño desde que comenzó la competición liguera.

La vuelta de Azpilicueta e Isaac supone un alivio para el entrenador argentino ante las bajas que acumula en las áreas. A la ausencia de Nianzou se le sumó la de Gabriel Suazo tras el partido ante el Espanyol, mientras que Adnan Januzaj y Rubén Vargas también quedaron KO en el RCDE Stadium, donde ninguno de los dos pudieron acabar el partido el pasado lunes.

También han sido novedades en la lista los canteranos Oso y Miguel Sierra.

Los convocados son Vlachodimos, Nyland, Alberto Flores, Carmona, Azpilicueta, Marcao, Ramón Martínez, Castrín, Kike Salas, Oso, Fabio Cardoso, Gudelj, Joan Jordán, Agoumé, Mendy, Sow, Manu Bueno, Peque, Juanlu, Alfon, Ejuke, Miguel Sierra, Alexis Sánchez, Isaac y Akor Adams.