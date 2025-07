Buen ambiente y mucho físico en un Sevilla que espera novedades

Avanza la semana y, con ella, los entrenamientos de un Sevilla Fútbol Club que afrontará este sábado su tercer amistoso de la pretemporada. Mientras se suceden los días y la operación salida no termina de arrancar, de momento la marcha de Juanlu Sánchez al Nápoles está paralizada, Antonio Cordón trabaja para darle a Matías Almeyda una plantilla que permita a los hispalenses no sufrir tanto como en las dos últimas campañas. El director deportivo sabe que en sus manos está buena parte del futuro de un equipo en el que se antoja vital una reforma desde los cimientos para afrontar este nuevo curso.

De momento, dos de los jugadores a los que no podrá vender el extremeño son Joan Jordán y Tanguy Nianzou. Ambos futbolistas, que se suponen lesionados durante tres y dos meses respectivamentes, se antojaban como posibles salidas en una ventana de traspasos donde ingresar es lo más importante. A estas dos bajas por problemas físicos se han sumado esta semana Alfon González e Isaac Romero. El albaceteño estará fuera de los terrenos de juego tres semanas, esperándose su presencia para el inicio de LaLiga, mientras que el delantero lebrijano debería regresar la próxima semana a las órdenes de Almeyda.

Marcao realiza ejercicios durante la sesión del entrenamiento. / Juan Carlos Muñoz

Todos a una, de momento

Tal y como se puede ver en el vídeo al inicio de la noticia, Guido Bonini sigue poniendo a tono a todos los jugadores de la plantilla del Sevilla Fútbol Club. Pese a que algunos futbolistas saben que no cuentan para su actual entrenador, véase el caso de Rafa Mir o Januzaj y su no convocatoria para los partidos de pretemporada, nadie se queda atrás o apartado del grupo. La incógnita reside en quiénes serán los que abandonen el vestuario nervionense por no entrar en los planes de Almeyda. Mientras que algunos como el ya mencionado Juanlu, Loïc Badé o Dodi Lukebakio se plantean como buenas y necesarias ventas, otros como Álvaro Ferllo o Kelechi Iheanacho tienen papeletas para salir, pero por la puerta de atrás.

Todo esto queda en el aire mientras el verano y los entrenamientos transcurren envueltos en una tensa calma en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Después de dos partidos sin ganar, este sábado el combinado blanquirrojo se verá las caras con el Schalke 04 en Alemania con la intención de darle la primera alegría de la pretemporada a la afición. Las bajas y el rendimiento condicionarán un once que sigue en fase de formación a expensas de lo que suceda en los despachos, antesala de lo que pueda verse sobre el césped del Ramón Sánche-Pizjuán.