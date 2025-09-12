Búscate en las fotos del Sevilla - Elche

Buen ambiente en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el segundo encuentor en Nervión de los sevillistas a pesar del calor
El Ramón Sánchez-Pizjuán volvió a vestirse de gala para acoger el partido entre el Sevilla FC y el Elche CF. A pesar del calor el estadio blanquirrojo mostró una buena entrada. Dentro del coliseo, la afición sevillista empujó con su aliento incondicional y convirtió cada rincón en una fiesta de color y pasión. El ambiente, como es habitual, fue el gran protagonista de la noche, reflejando el vínculo único entre la grada y el equipo a pesar de los problemas institucionales del club.
