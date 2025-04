En Cádiz aseguran que Suso ya se ha comprometido para volver este verano

El futuro de Jesús Fernández, Suso, como sevillista ya se sabe que está en su recta final y en Cádiz ya lo ven comprometido con el equipo amarillo, de cuya cantera salió muy joven rumbo al Liverpool. El habilidoso centrocampista de 31 años ha visto cómo su suerte con Caparrós ha cambiado, pero eso no le va a hacer cambiar de opinión. Ni a él ni a los rectores del club. Sobre todo porque él mismo, debido a que se encontraba muy a gusto en la ciudad, teniendo muy cerca su familia en Cádiz, se ofreció el pasado verano a bajarse el sueldo y renovar su contrato a la baja, al ver además en la llegada de García Pimienta una oportunidad para brillar por su tipo de fútbol. Pero el Sevilla no aceptó.

El cometido de Víctor Orta era –y sigue siendo– rebajar la masa salarial de la plantilla y Suso era una de las piezas con contrato heredado de la era Champions. Es más, el Sevilla no sólo no aceptó esa propuesta sino que lo invitó a aceptar alguna oferta de las que tuvo y que dejara su hueco libre para los fichajes del madrileño. Pero Suso rechazó marcharse a ligas exóticas como Arabia Saudí o Turquía. Sólo aceptó intentar la opción de Valencia, un destino relativamente cercano y cómodo para sus pretensiones de vida. No hubo acuerdo. Las relaciones con los dirigentes no pusieron las cosas fáciles. Poco menos que le obligaban a perdonar un millón de euros que le adeudaba el Sevilla.

Así, Suso estaba abocado a dejar pasar los meses para que acabara su contrato, que expira el 30 de junio. García Pimienta, alineado en la postura del club pese a perjudicarse a sí mismo, arrinconó a Suso en el vestuario, mientras éste ya negociaba su futuro a partir de julio. Y éste, según afirmaba ayer Radio Cádiz, es un compromiso ya cerrado con Manuel Vizcaíno, que hace tiempo que señaló como uno de sus sueños tener de vuelta al internacional con España.