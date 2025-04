El calendario de la conjura: nueve días para revertir la crispación

Llega la hora de la personalidad. De la determinación. Del carácter. Del valor. Llega la hora de dar la cara de verdad. El trasfondo invita al llanto y el crujir de dientes ante la palabra descenso, y contra ese miedo sólo vale la gallardía y la convicción. Pero de un modo colectivo. No servirá que cada uno haga la guerra por su cuenta y ahí está el ejemplo de la polémica expulsión de Lukébakio, o del episodio de Hormigo pidiendo disculpas porque se dirigió de forma desabrida a un periodista que esperaba la noche del jueves al equipo en el aeropuerto.

Allí hubo insultos y lanzamiento de billetes con los rostros de José María del Nido Carrasco y José Castro, como el día del reestreno en Nervión de Joaquín Caparrós frente al Alavés. Como el día del Atlético de Madrid, el ambiente no ayudó porque una gran parte del estadio se manifestó más en contra de la directiva que animando al equipo. Llega la hora de distinguir ambos ámbitos. Por la propia supervivencia del equipo... y del club. Yla primera ocasión para darle la vuelta a esa crispación llega en nueve días.

La final con el Leganés en preferia

El domingo de preferia, el 4 de mayo a las 16:15, el Sevilla se la juega con el Leganés. Cinco puntos separan actualmente al equipo de Joaquín Caparrós con el primer equipo en puesto de descenso, que es Las Palmas, el segundo que visitará Nervión en este periodo de tórrida primavera que elevará las pulsaciones en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sobre el equipo madrileño, penúltimo clasificado, son siete los puntos de ventaja que tienen los sevillistas. Ganar, por lo tanto, es trascendental. No hacerlo sería meterse de lleno en la boca del lobo porque además el Leganés, así como los otros dos rivales que están más implicados en luchar por evitar el descenso, Alavés y Girona, tienen que jugar con el Valladolid, que el jueves concretó su caída a Segunda División. O sea...

Hay quien ya suma tres puntos más para Leganés, Alavés y Girona por cruzarse en esta miniliga de cinco partidos con un equipo ya descendido, aunque en el fútbol la sorpresa siempre es una contingencia a tener en cuenta. En el caso del Sevilla ya advirtió que no hay que mirar otros resultados ni otros equipos, ni la clasificación ni el calendario. Mejor no hacerlo. El técnico utrerano, tras la dura derrota en Pamplona, donde el equipo demostró arrestos con uno menos para crear tres o cuatro ocasiones para haber empatado al menos, pidió que el Sevilla y el sevillismo se centren en el próximo partido. Es decir, en la final del domingo de preferia frente al Leganés. Es una auténtica final. Y para corroborarlo sólo hay que mirar el calendario, aunque no quiera Caparrós que lo hagan sus jugadores.

Otra conjura en Nervión con Las Palmas

Después del primer domingo de mayo, el Sevilla visita al Celta el sábado de Feria, también en la sobremesa (a las 16:15 el sábado 10). Yluego llega la otra finalísima en Nervión, no apta para los supersticiosos: el martes 13 de mayo frente a Las Palmas a las 21:30, en la última jornada intersemanal de la Liga.

En esos dos encuentros en casa, el Sevilla debe solventar su permanencia al margen de lo que haga en Vigo. Porque los dos últimos partidos, las jornadas 37 y 38 cuyos horarios aún están por definir, son en casa contra el Real Madrid y fuera frente al Villarreal. Y es más que posible que ambos rivales lleguen hasta el final con altos objetivos en liza.

Viendo este calendario es normal que Caparrós invite a no mirar otra cosa que el encuentro con el Leganés. Tras este receso por la Copa del Rey, con el equipo de descanso el fin de semana, el utrerano iniciará su labor de mentalización para preparar la finalísima contra los pepineros. Yel club también debe sacar energías de donde no hay, por la nula credibilidad del consejo, para preparar una conjura. Sin mirar el pasado ni el futuro, sólo el imperioso presente. Está en juego la supervivencia de todos.

El calendario de los rivales directos