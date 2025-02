Buscar un cambio de estilo para esto...

Los jugadores del Sevilla completaron en el Coliseum el partido perfecto. Hicieron justo lo que les pidió su entrenador, parecerse lo más posible a sus rivales. Y así fue. Dicho y hecho. Para hacer justicia al nombre del estadio, se comportaron como gladiadores en la arena. Apretaron los dientes y jugaron el partido que el Getafe juega.

Hasta ahí todo perfecto. El Sevilla sumó un punto más para asentarse en la medianía y asegurarse al menos dos semanas que no va a caer cerca de donde muerden los leones. Y es hasta meritorio y entendible que en todos los partidos haya que adaptarse a las condiciones, pero entonces cabe preguntarse, cuando ni siquiera se ha intentado imponer otro criterio de fútbol, el sentido de cambiar de estilo y apostar por un entrenador perfil Barça o como se quiera decir –que tampoco es exactamente eso– para acabar orgulloso de parecerse al Getafe de Bordalás.

Por lo demás, poco hay que explicar. El Sevilla se adaptó a los duelos individuales, la intensidad máxima, la disputa por la disputa, la segunda jugada... a estar atento a la caída, a reducir al máximo el espacio, a hacerse fuerte en el contrabalón, a vivir al borde de una segunda amarilla... Así, queriendo ser eso, a lo máximo que podía aspirar era a empatar con el mejor intérprete de ese fútbol. Y lo logró.

Defensa

El trabajo en el inicio defensivo de Isaac iba a tener menos sentido con el fútbol directo del Getafe, por lo que lo que importaba era hacerse fuerte en el bloque, en la disputa aérea y en la continuación del juego. El centro del campo y los laterales iban a ser claves para estar siempre muy encima del juego y equilibrar la superioridad numérica que los dos puntas que alineó Bordalás (Uche y Juanmi primero y Uche y Mayoral después) conseguían. Pimienta lo hizo defendiendo estas jugadas con una línea de cinco metiéndose Lokonga como uno más y a veces hasta de seis.

Carmona y Pedrosa se preocupaban de que el rival no sacara centros desde las bandas y que la defensa sacara como pudiera los frontales y diagonales. Eso y mantener al equipo con once, lo que con tanta fricción y tanta tarjeta no era nunca una garantía de éxito.

Saul, en pelea con Coba pegado a la banda. / Europa Press

Los pupilos del barcelonés lo hicieron perfecto: siempre atentos a la segunda acción y evitando llegar en inferioridad numérica a las caídas de balón. Casi la única que el Getafe ganó fue la prolongación de Uche, que le ganó el duelo a Badé, en la primera ocasión de Juanmi.

Ataque

El Sevilla renunció a su estilo. En la primera parte se amparó en las entradas por dentro de Vargas, en el mogollón y en los córners para no tener más ocasión que la falta lejana de Gudelj. En la segunda las contras de Lukébakio y lo que pudiera dar Akor, aún un melón por calar, aunque dejó ganas y está claro que impone por físico. A ver por movilidad... Eso sí, Pimienta retrasó a Isaac cuando lo sacó.

Virtudes

Se adaptó a las condiciones.

Talón de Aquiles

Un paso atrás en criterio propio.