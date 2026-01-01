Una cara nueva en el primer entrenamiento del año: Gattoni

Federico Gattoni ha sido la gran novedad en el primer entrenamiento del año en el Sevilla. El central argentino, una vez terminada su cesión en el River Plate (absolutamente calamitosa, por otra parte), se ha puesto a las órdenes de Matías Almeyda, aunque la intención del club es que lo más pronto posible esté lejos de la ciudad deportiva y el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla tiene obligación de inscribirlo y ocupará por ello la ficha del recién salido Álvaro Fernández, nuevo portero del Deportivo y que deja libre el dorsal 25 que mientras no fructifiquen las gestiones de Antonio Cordón para su salida utilizará Gattoni, de momento la primera y única cara nueva en el mes de enero.

La plantilla nervionense trabajó en horario vespertino con la presencia de Peque, ya recuperado de sus molestias, con el grupo al mismo ritmo de sus compañeros.

Almeyda prepara a conciencia el primer compromiso del año ante el Levante, un partido en el que el Sevilla debe cambiar la mala dinámica en la que acabó 2025 con el adiós en la Copa y la derrota ante el Real Madrid. El argentino no podrá contar el domingo ante los granotas con Marcao, sancionado 6 partidos, ni con Suazo, lesionado, con los nigerianos Akor Adams y Ejuke, en la Copa de África. Por su parte, Azpilicueta y Nianzou siguen acumulando sesiones de trabajo.