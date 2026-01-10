Caras nuevas en el equipo de Almeyda

Aunque el Sevilla no lo ha anunciado hasta este sábado, esta semana ha habido cambios en la composición de la plantilla de técnicos del primer equipo, un staff que dirige el argentino Matías Almeyda. Ya el pasado viernes Juanjo del Ojo, reputadísimo preparador físico de la casa que ha trabajado con el primer plantel en diferentes etapas, ya no estaba sobre el césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, la que ha sido su casa desde hace una barbaridad de años, la mayoría en los escalafones inferiores y también cerca del primer equipo y como responsable y coordinador del área de rendimiento.

Este Sevilla de saldo se lleva por delante a todo tipo de profesionales y cualquiera aprovecha la ocasión para salir. Habituado a ser primer espada en la parcela física, la llegada de Almeyda trajo el desembarco de Guido Bonini, hombre de su confianza y con unos métodos distintos a lo que había en el Sevilla. No por ello dejó de trabajar al máximo el sevillano, puesto que siempre ha sido y es un entusiasmado de su trabajo. Una oferta del Pafos de Chipre que ha aceptado Del Ojo ha motivado el cambio y la entrada en el staff de Almeyda de Rubén Martínez, que, como muestra la foto, fue presentado a la plantilla el viernes.

Martínez escala desde el filial y, según ha anunciado el club, lleva más de diez años en los equipos de cantera. Se incorporó al Sevilla Atlético como preparador físico de la mano del entrenador Paco Gallardo, en la temporada 2020-21.

Con la marcha de Juanjo del Ojo el Sevilla pierde a un grandísimo profesional. Subió al primer equipo con el primer regreso de Joaquín Caparrós, pero en la cantera ha logrado éxitos muy importantes, como los títulos de Copa del Rey y de Copa de Campeones conquistados por el juvenil División de Honor que dirigía Agustín López, con Marcos Gallego y Sebastián Corona como principales colaboradores junto a él mismo.