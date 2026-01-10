Nianzou da un paso y puede ser la novedad junto a Vargas ante el Celta

Con esto de las lesiones nunca puede asegurarse nada y todavía menos si se trata de Tanguy Nianzou. El del francés es un caso perdido, lleva ya cuatro lesiones esta temporada y todos los intentos de Matías Almeyda por meterlo en la rueda resultan en vano. No es un jugador que aguante la exigencia competitiva y se ha comprobado por activa y por pasiva. Lo triste es que sea el componente de la plantilla, con muchísima diferencia, que más cobra en el Sevilla.

Ahora, en teoría, está otra vez preparado. El francés lleva tiempo trabajando con el grupo sin dar un paso atrás, pero competir es otra cosa muy distinta. Almeyda puede incluirlo como novedad en la convocatoria para el partido ante el Celta de este lunes, aunque nada hay seguro.

Sería su vuelta una buena noticia en la actualidad sevillista, que a nivel deportivo pasa por el regreso prácticamente seguro de Rubén Vargas, también recuperado de su lesión muscular.

En el Sevilla van a ser ausencias seguras frente a los de Claudio Giráldez Marcao, que cumplirá el segundo de los seis partidos con que fue sancionado por insultar a Muñiz Ruiz en el Bernabéu, además de los lesionados Azpilicueta, Alfon y Suazo y los nigerianos Akor Adams y Ejuke, aún en la Copa de África.