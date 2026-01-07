El Celta puntuó en tres de las últimas cuatro visitas al Sánchez-Pizjuán

Claudio Giráldez, el día de su debut con el Celta, con triunfo sobre Quique Sánchez Flores.

El Celta, que el próximo lunes visitará el Sánchez-Pizjuán en la decimonovena jornada de LaLiga, último partido de la primera vuelta, ha puntuado en tres de sus últimas cuatro visitas al estadio del Sevilla, al que distanciaría a nueve puntos en caso de lograr su segundo triunfo en este 2026 tras arrancar el año con una goleada ante el Valencia (4-1). El Sevilla, en cambio, necesita por vía de urgencia un triunfo que palie el jarro de agua fría contra el Levante con el que comenzó el año (0-3).

Separados por seis puntos en la clasificación, ambos equipos disputan un duelo directo por engancharse a la pelea por un billete para Europa, de mayor trascendencia para los locales, que han caído a la undécima plaza tras ganar únicamente uno de sus últimos cinco partidos ligueros.

Esa mala dinámica contrasta con el prometedor momento de forma que atraviesa que el Celta, que viaja a Sevilla después de sumar 10 de los últimos 15 puntos en juego.

El último triunfo celeste en el Sánchez Pizjuán se dio el 17 de marzo de 2024, en el partido que supuso el debut de Claudio Giráldez como entrenador del primer equipo tras la destitución de Rafa Benítez.

Pese a empezar perdiendo, después de que el marroquí Youssef En-Nesyri adelantase al Sevilla en el minuto 18, los goles de Carles Pérez y Larsen permitieron al celtismo celebrar el primer triunfo de la 'era Giráldez'.

Con esa victoria, el Celta rompió una racha de dos empates consecutivos en el estadio sevillista. En el curso 2021-22, Cervi y Aspas adelantaron al equipo dirigido entonces por Eduardo Coudet, al que se le esfumó el triunfo en tres minutos con los goles de Papu Gómez y Óliver Torres entre el 71 y el 74.

La temporada siguiente, no obstante, fueron los celestes los que rescataron un punto gracias a dos goles de Miguel Rodríguez y Gonçalo Paciencia en los minutos 89 y 93, respectivamente.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en el Sánchez-Pizjuán se produjo el 14 de diciembre de 2024. Entonces, un solitario tanto del canterano Manuel Bueno le dio los tres puntos al Sevilla frente al Celta de Giráldez en el que fue el último partido de Jesús Navas en Nervión.