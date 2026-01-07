La cantera del Sevilla, una cuestión de altura

El fútbol se empeña en castigar ciertos errores de planificación. Entre sus extrañas leyes está la del éxito del ex jugador. Quizá sea porque de tan pasional que es este deporte el temor a que se cumpla el aserto de que no hay peor cuña que la de la propia madera este se acaba cumpliendo. Como si ese temor colectivo fuera el cauce por el que el destino sella su designio. En el Sevilla-Levante se cumplió todo esto y encima relacionado con la cantera de un club que presume precisamente de eso, de cantera.

La salida sin ingresos por traspaso en el verano de 2023 de Carlos Álvarez levantó muchas ampollas. Este verano se especuló con la opción de que el Levante lo traspase por un buen dinero al Benfica, lo que dejaría un 40% de la plusvalía en las depauperadas arcas sevillistas. No levantó polémica en cambio la salida de Iván Romero, porque no era un jugador que se hubiese criado desde pequeño en la carretera de Utrera como sí pasó con el sanluqueño. El delantero manchego también salió gratis un verano antes, en 2022, después de llegar procedente del Albacete en edad juvenil. Y ambos se reivindicaron a lo grande con el triunfo incontestable de un Levante que llegó como colista y salió como triunfador del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Antes del encuentro casi todos los canteranos del Sevilla convocados por Matías Almeyda se hicieron una foto con los dos ex compañeros. En el vídeo Desde dentro, que publica el departamento de comunicación del club dentro de la política de LaLiga de mostrarlo todo, se aprecia cómo Oso está un rato departiendo con Carlos Álvarez cuando los jugadores saltan al campo antes del calentamiento. Y posteriormente se ve cómo se hacen una foto conjunta. Por parte del Sevilla: Alberto Flores, José Ángel Carmona, Juanlu, Manu Bueno y Ramón Martínez. Por parte del Levante, los dos ex sevillistas: Iván Romero y Carlos Álvarez.

La foto deja una evidencia que confirma una de las críticas recurrentes a la política de cantera del Sevilla: la altura. Carlos Álvarez, con 1,68 metros, e Iván Romero, con 1,73, son los más bajitos de todo el grupo. Para cumplir con el fatal destino, ambos fueron protagonistas del triunfo del Levante en el debut del entrenador portugués Luís Castro. El delantero manchego fue el asistente de Iker Losada en el 0-1 y el mediapunta sanluqueño dio la puntilla con el 0-3 después de que Isaac, curiosamente ausente en la foto, fallase un penalti en el minuto 92.

Lo de la altura puede ser casualidad. Que ambos ex sevillistas se lucieran frente a su ex equipo, también. Pero en el aire queda que desde hace años los que toman las decisiones finales en la renovación de la cantera tienen como factor de peso darles prioridad a jugadores de cierta altura, más capacitados para la alta competición, que requiere fuerza y técnica, cuando no hay una calidad extraordinaria, fuera de lo común. Quizá eso tuviera sentido en un Sevilla de otros tiempos con más altas aspiraciones.

En el actual, inmerso en una precariedad rayana en la miseria y falto de creatividad, Carlos Álvarez sería capitán general por calidad y visión de juego... Y hasta Iván Romero vendría bien en un Sevilla sin gol. De momento lleva cuatro goles, uno más que los tres goleadores del Sevilla, Isaac, Akor Adams y Rubén Vargas. Pero esto sólo se ve a toro pasado, claro... cuando el fútbol cumple su curiosa ley de castigar errores pasados con el triunfo, aunque sea puntual, de los ex jugadores de un club.