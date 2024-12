Claudio Giráldez quiere "arruinar" la fiesta de Jesús Navas

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, espera que su equipo sea capaz de "arruinar" la fiesta que el Sevilla prepara mañana, sábado, a su capitán Jesús Navas, quien disputará su último partido como futbolista profesional en el Sánchez-Pizjuán.

"Es un día especial para todos, en especial para los sevillistas, para Jesús, que ha sido un estandarte del sevillismo en estos últimos años. Para ellos será un partido emotivo, esperemos poder arruinar esa pequeña fiesta que tienen. Para nosotros no tiene una connotación distinta", destacó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico gallego mostró su admiración por el internacional español: "Está haciendo partidos muy buenos este año, ha ganado una Eurocopa hace unos meses, es un jugador con mucho potencial y si está en el terreno de juego sabemos que podemos sufrir".

La retirada de Navas agrandará la leyenda de Iago Aspas, quien se convertirá en el cuarto jugador de campo más longevo de LaLiga tras la retirada de Navas.

"Espero que aguante hasta que sea el más viejo de todos. Le vemos bien, sabiendo que tenemos que gestionarlo y que los años se van cumpliendo. Está haciendo una primera vuelta muy buena, aportándonos mucho. No se ha perdido ningún entrenamiento desde que empezó la liga. Ojalá, a modo anecdótico, pueda llegar a ser el más longevo, será bueno para él y para el club", afirmó.

Giráldez reconoció que para él será un partido especial porque regresa al estadio en el que debutó como entrenador del primer equipo tras la destitución de Rafa Benítez.

"Es un partido bonito por volver a donde empezamos, con lo especial que fue aquel día. Pero son temporadas y plantillas distintas, va a ser una guerra y un partido distinto. El Pizjuán es un escenario muy bueno y propicio para que podamos ganar, hacer un buen partido y seguir con la línea de estos dos últimos partidos", comentó.

Restó importancia a la sequía goleadora de Borja Iglesias, "a veces no ha hecho gol y ha aportado mucho más que cuando marcó", y mostró su admiración por el trabajo del técnico del Sevilla, Xavi García Pimienta.

"Es un entrenador que me gusta mucho, que tiene muy claro lo que quiere que sean sus equipos, que es importante. Es un entrenador valiente, me gusta mucho lo que hace", manifestó Giráldez, quien no auguró "grandes movimientos" en el mercado invernal de fichajes.