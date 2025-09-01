Cordón, a por un extremo: ¿el momento de Ziyech?

El Sevilla busca un extremo que llene el hueco dejado por Lukébakio, ya en Lisboa para convertirse en nuevo jugador del Benfica. Antonio Cordón busca un futbolista de ese perfil y una de las opciones aparecidas en esta frenética recta final del mercado era la de Bryan Gil. Sin embargo, éste está a un paso de volver al Girona tras el acuerdo del club catalán con el Tottenham y eso ha provocado que la vía de Hakim Ziyech tome fuerza.

Ziyech, ya vinculado al club de Nervión en años anteriores (antes de firmar por el Chelsea) se encuentra libre en estos momentos a la espera de encontrar un nuevo equipo, tras terminar su vinculación con el Al-Duhail de Catar, y su nombre está presente en Nervión como posible refuerzo.

El internacional marroquí, a sus 32 años, busca un nuevo club y en España ha sido el Elche el que más interés ha mostrado en firmarlo. Sin embargo, ese interés aún no se ha concretado y el Sevilla vigila de cerca a Ziyech mientras intenta cuadrar los números entre las diferentes operaciones que tiene abiertas, como la de Sofyan Amrabat.

La idea del Sevilal es clara, recaudar todo lo posible y formar un equipo rocoso con el que hacer una temporada más tranquila que las últimas campañas. En ello anda el actual director deportivo sevillista de la mano de Matías Almeyda, quien espera tener una plantilla lo más competitiva posible.