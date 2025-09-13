Amargo reestreno de Inma Gabarro con el Sevilla Femenino (0-3)

Segunda derrota de la temporada para el Sevilla Femenino, que tras un mal estreno en casa tenía en Zubieta una oportunidad para reaccionar. Sin embargo, el equipo salió mal al encuentro y en apenas 15 minutos la Real Sociedad ya tenía encarrilado el partido. Los dos primeros goles llegaron de forma similar con sendos centros desde la derecha de Arola. Las de David Losada reaccionaron en el inicio la segunda mitad y dispusieron de ocasiones para recortar distancias, pero no estuvieron acertadas. Al final, las locales sentenciaron con el tercero. Antes de ese definitivo 3-0 llegó, no obstante, la mejor noticia para las sevillistas del encuentro; el regreso de Inma Gabarro, que volvía a disputar un partido oficial casi un año después tras superar una grave lesión.

El choque comenzó de la peor manera para las hispalenses. A los ocho minutos, las donostiarras se adelantaron con un centro de Arola Aparicio al segundo palo que Aiara Agirrezabala remató de cabeza al fondo de la red, ganándole la posición a Julia Torres. David Losada volvió a apostar por una línea de tres centrales, pero tampoco funcionó. Superado el cuarto de hora, otro centro de Arola desde la derecha encontró a Lucía Pardo, que de cabeza dobló la ventaja. Esther Sullastres llegó a rozar el balón con una gran estirada, pero no pudo evitar el 2-0.

El Sevilla seguía sin reaccionar y las locales rozaron el tercero en un remate de Arola tras un centro de Pardo, aunque esta vez el balón se marchó desviado. En la recta final de la primera parte, Chantal Hagel protagonizó el único disparo peligroso de las visitantes, antes de que un lanzamiento de Aiara se estrellara en la madera y evitara su doblete.

Débora y Alba Cerrato pudieron recortar distancias tras el paso por vestuarios

Tras el descanso, el conjunto nervionense salió con otra cara y generó dos claras oportunidades. Primero, un centro de Kanteh que no despejó con contundencia la zaga local acabó en los pies de Alba Cerrato, cuyo disparo paró Julia Arrula. Poco después, Débora, que entró tras el descanso, mandó un balón al palo tras un remate lejano.

La Real Sociedad respondió con una triple ocasión que estuvo a punto de sentenciar el duelo, destacando la parada de Sullastres ante Lucía Pardo cuando estaba prácticamente sola. David Losada apuró sus opciones y dio entrada a Inma Gabarro, que volvió a pisar un terreno de juego en partido oficial tras su grave lesión. La mejor noticia para las sevillistas sin duda.

Inma Gabarro, en su vuelta en un encuentro oficial / Liga F

A 20 minutos del final, Edna marcó, pero su tanto fue anulado por fuera de juego. El Sevilla no se rindió y lo intentó de nuevo con un disparo de Alba Cerrato que volvió a detener Arrula. Sin embargo, en la recta final la Real puso el broche. Sullastres paró un disparo de Edna, pero el balón cayó a los pies de Intza, que empujó para establecer el 3-0 definitivo.

Volverá a jugar la próxima semana en casa el Sevilla Femenino, que recibirá a un hueso duro de roer como es el Barça. El próximo domingo (16:00) recibirán en el Estadio Jesús Navas a las vigentas campeonas de la Liga F.