Pesadilla del Sevilla Femenino en su estreno en casa (0-4)

Acidente importante. Después de arrancar la temporada con victoria, el Sevilla Femenino sufrió un duro correctivo en su debut en el Estadio Jesús Navas. El Tenerife se impuso con claridad (0-4), en un marcador que incluso pudo ser mayor de no ser por las intervenciones de Esther Sullastres. La fragilidad defensiva y la escasez de ocasiones en ataque condenaron a las de David Losada en su primer encuentro del curso ante su afición. A los 20 minutos se adelantaron las tinerfeñas con un centro que se enveneno, pero lo que marcó la diferencia que decantó el lado se produjo tras el paso por vestuarios. Un 0-2 que supuso un mazazo a las de Nervión, al cual no pudieron reaccionar.

Las jugadoras del conjunto de Nervión salieron con camisetas de apoyo para Gemma Gili, que tendrá que pasar por el quirófano tras lesionarse en la primera jornada y a quién querían dedicarle la victoria, algo que no pudo ser posible. El choque se torció pronto. A los 20 minutos, un centro de Aithiara se envenenó y terminó colándose por el segundo palo, superando a Sullastres.

El Tenerife buscó ampliar la ventaja antes del descanso. Primero, Aithiara rozó su segundo tanto; después, un cabezazo de Elba Vergés fue atajado por Sullastres. La internacional española sostuvo a las de David Losada, que al menos consiguieron irse al descanso sólo un gol por debajo.

Las instrucciones en el descanso se fueron el limbo a los 20 segundos

El inicio de la segunda mitad fue un auténtico jarro de agua fría. A los 20 segundos, un contragolpe con una gran galopada de Zaremba terminó con un centro preciso al segundo palo que Sakina Ouzraoui, libre de marca, remató a placer para firmar el 0-2. Todo lo trabajado en el descanso por parte de David Losada quedó en nada.

En el minuto 60, Sullastres evitó el tercero desviando un disparo de Carlota, que acaba de ingresar al terreno de juego, a córner. Sin embargo, dos minutos después, en una acción a balón parado, la defensa sevillista volvió a mostrar blandeza. Elba tocó el balón en el área tras el centro y Amani, de cabeza, lo mandó al fondo de la red para el 0-3.

David Losada trató de reaccionar dando entrada a Alba Cerrato y Alicia Redondo, pero ni con los cambios llegó la reacción. Sullastres, de nuevo, evitó el cuarto con un paradón, siendo la única que parecía no bajar los brazos. Sin embargo, minutos más tarde, nada pudo hacer en una jugada de pizarra del Tenerife que culminó con el gol de Carlota Suárez, libre de marca en el segundo palo tras asistencia de Elba. Con el 0-4, el Sevilla aún tuvo una ocasión para maquillar el resultado. Un disparo lejano que no blocó Noelia Ramos dejó el rechace en el área, pero Alba Cerrato, atenta, mandó el balón por encima del larguero.

Accidente de las pupilas dirigidas por David Losada, que tendrán que levantarse cuanto antes: la próxima semana visitan a la Real Sociedad y, en su siguiente compromiso en casa, recibirán al todopoderoso Barça.