La primera victoria de la temporada lleva el sello de Rosa Márquez (0-1)

El Sevilla Femenino abrió la temporada con un triunfo en un campo siempre complicado como Ipurúa. En un partido poco vistoso, sin ritmo y en el que los detalles marcaron la diferencia, apareció la futbolista más desequilibrante del terreno de juego, Rosa Márquez. En su estreno liguero con la elástica blanca, anotó el gol que acabó a la postre siendo decisivo y fue elegida como MVP del encuentro. El Eibar apenas inquietó a Sullastres, mientras que las de David Losada pudieron sentenciar en la recta final, pero gestionaron bien la ventaja adormeciendo el partido con posesiones largas.

David Losada apostó de inicio por varias de las incorporaciones: Alice Marques, Chantal Hagel, Rosa Márquez y Andrea Álvarez. A ellas se sumó la joven Julia Torres de apenas 16 años, que debutó en encuentro oficial con el primer equipo con nota y jugando el partido completo.

Los primeros minutos estuvieron marcados por las imprecisiones y la pelea por hacerse con el control del centro del campo. La primera ocasión clara llegó para las locales, en un córner rematado de cabeza por Etxezarraga que se marchó por encima de la portería de Esther Sullastres (9’).

La combinación de dos incorporaciones abren la temporada

Poco después fue el Sevilla quien avisó. Gemma Gili probó fortuna desde fuera del área con un potente disparo, aunque Astralaga lo detuvo en dos tiempos. Con el paso de los minutos las nervionenses comenzaron a llegar con más claridad, y superado el ecuador de la primera parte se produjo el gol. Andrea Álvarez ganó un duelo y asistió a Rosa Márquez, que con una buena maniobra y un disparo ajustado estrenó su cuenta goleadora en su nueva etapa como sevillista (26’). El tanto fue anulado en primera instancia, pero tras la revisión del VAR, que se estrenaba en la Liga F, subió al marcador.

A partir del gol, las de Losada dominaron con balón, enfriando el encuentro hasta el tiempo añadido, cuando un error de Alice Marques dio la única opción real al Eibar. Laura Camino probó desde lejos al ver adelantada a Sullastres, pero su disparo se marchó por encima del larguero. Con susto incluido, el Sevilla se fue al descanso en ventaja.

La segunda mitad arrancó con una acción que pudo cambiar el partido. Carla fue expulsada por un agarrón sobre Kanteh, aunque el banquillo armero pidió revisar la acción y, tras acudir al VAR, la colegiada rectificó y anuló la falta. Minutos después, en una acción similar, Kanteh cayó agarrada en el área tras un centro de Julia Torres, pero esta vez el VAR tampoco concedió penalti. Las interrupciones, tanto por revisiones como por jugadoras que notaban el cansancio físico, impidieron que el partido cogiera ritmo.

En la recta final, el Eibar apretó con insistencia tras los cambios, aunque sin generar peligro real sobre la portería de Sullastres. El Sevilla, por su parte, rozó la sentencia. Alba Cerrato se quedó sola pero no acertó en la definición tras un tropezón previo, y poco después Lucía del Moral buscó la escuadra con un disparo que se marchó fuera por centímetros.

A pesar de los extensos once minutos de añadido, el conjunto nervionense no sufrió y supo dormir el encuentro con posesiones largas. El Eibar apenas logró acercarse a la portería rival y el Sevilla amarró el primer triunfo del curso.