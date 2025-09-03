Gemma Gili sufre una fractura de tibia y tendrá que ser operada

La centrocampista del Sevilla Gemma Gili sufre "una fractura de tibia proximal" de la que deberá ser intervenida quirúrgicamente en los próximos días, como informó el club en un comunicado, con lo que la futbolista tendrá un largo período de rehabilitación.

La castellonense, de 31 años, se lesionó en un fuerte impacto sufrido en el partido de la Liga F disputado el pasado domingo en Ipurua en el encuentro en el que las sevillistas se impusieron por 0-1, gracias al gol de Rosa Márquez. La centrocampista de 31 años de edad fue sustituida a los 77 minutos.

Gemma Gili ha recibido el cariño de sus compañeras como la capitana Esther Sullastres que ha publicado un mensaje con una indirecta: "Fuerza Gemma, te toca vivir la cara más desagradable del fútbol. A veces llega de forma fortuita y otras, porque no todo el mundo está a la altura del respeto que merece una compañera de profesión. Eso sí, una frase no exenta de aprendizaje. Centrate en una buena recuperació. Te esperamos", dijo la capitana del Sevilla Femenino. También escribió un corto mensaje Rosa Márquez: "Ya te estamos esperando con ganas".