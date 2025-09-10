Inma Gabarro regresa al Sevilla Femenino

Inma Gabarro será nueva jugadora del Sevilla Femenino. La internacional española volverá a Nervión en calidad de cedida por el Everton, con el objetivo de recuperar minutos tras la grave lesión de ligamento cruzado anterior sufrida en octubre 2024.

Tal y como ha podido confirmar Diario de Sevilla, el equipo de David Losada reforzará su ataque con la llegada de Inma Gabarro, cuyo fichaje se espera que se haga oficial en las próximas horas (hasta el viernes 19 de septiembre no se cierra el mercado de la Liga F). La delantera, formada en la cantera sevillista, disputó 121 encuentros con el primer equipo, en los que anotó 22 goles y repartió 12 asistencias. En 2023 recibió su primera convocatoria con la selección absoluta y en el verano de antes, se proclamó campeona del mundo sub 20, siendo además la máxima goleadora del torneo con ocho dianas en seis partidos.

El pasado verano se despidió de la afición sevillista en una emotiva carta para poner rumbo a la Premier League con el Everton. Sin embargo, en su segundo encuentro con el club inglés, apenas a los diez minutos frente al Manchester United, sufrió una temida lesión: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Desde aquel fatídico 29 de septiembre no ha vuelto a disputar un partido oficial.

Hace unos días, Brian Sørensen, entrenador del Everton, habló sobre la situación de Inma Gabarro: “Estamos estudiando si podemos cederla de nuevo al Sevilla, sólo por una temporada, así que vamos a extender su contrato”. "La operación busca que la jugadora de 22 años regrese a casa, cerca de su familia”, por lo que llegará a Nervión en calidad de cedida, aunque antes ampliará su contrato con el club inglés.

Inma Gabarro quiere volver a sentirse una futbolista importante y estar cerca de los suyos. Tras completar la pretemporada con el Everton e incluso disputar algún amistoso, ya está lista para volver a competir, y ahora habrá que ver si en su casa vuelve a recuperar su mejor versión.