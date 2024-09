Depay y Martial, cerca de Brasil; así está el mercado de agentes libres para el Sevilla

Al Sevilla y a Víctor Orta se le agotan las opciones para reemplazar a Lucas Ocampos en el mercado de agentes libres. La opción preferencial de la directiva rojiblanca por si salía el extremo argentino era el neerlandés Memphis Depay. Un jugador por el que no había prisa por actuar al no tener contrato en vigor con ningún equipo. No obstante, tras la salida del de Quilmes a Rayados de Monterrey, Memphis se ha convertido en un objetivo casi inasumible para el Sevilla por su alta ficha y está muy cerca de marcharse a la liga brasileña para jugar en Corinthians. Misma caso de Anthony Martial, otro de los jugadores más apetecibles sin contrato y que ya conocía Nervión. Pero su destino parece estar relacionado con otro gigante de Sudamérica como es Flamengo.

Memphis, inalcanzable para el Sevilla

El principal escollo que ha alejado a Memphis Depay del Sevilla ha sido el salario. El jugador reclamaba una cifra que estaba muy por encima de las posibilidades del club para poder ser inscrito en LaLiga, por lo que la operación era casi inviable, a menos que rebajase sus aspiraciones económicas. Sin embargo, el neerlandés, según informa César Luis Merlo, sí que ha llegado a un acuerdo económico con y contractual con Corinthians para la próxima temporada y media, hasta 2026. Desde Brasil apuntan a que el acuerdo está cerrado a falta de reconocimiento médico. De esta forma, se le escapa la opción favorita de Víctor Orta al Sevilla para poder reemplazar a Lucas Ocampos.

Al igual que Memphis, otro que está muy cerca de seguir su mismo camino es el exsevillista Anthony Martial. El extremo francés era otro de los nombres más apetecibles dentro del mercado de agentes libres. Pese a que en el Sevilla no se haya evaluado con seriedad su nombre en el mercado, ya que estaba el foco puesto desde antes del cierre del mismo en Memphis. Martial, que terminó contrato con el Manchester United el pasado mes de junio, está muy cerca de jugar la próxima temporada en Flamengo, uno de los grandes equipos de sudamérica. El interés del club carioca llega tras la lesión de Pedro, que ha obligado al club brasileño a moverse en el mercado.

Yazıcı, una opción que ha sondeado el Sevilla, también lejos

Sin Memphis y Martial, el Sevilla peina el mercado de agentes libres sin muchas esperanzas. Uno de los nombres que también había evaluado en la dirección deportiva era del turco de 27 años Yusuf Yazıcı. El mediapunta viene de firmar una brillante temporada en la Ligue1 con el Lille, donde ha anotado 12 goles y ha repartido 4 asistencias durante el curso 2023-24. En las últimas horas ha sido fuertemente vinculado a Besiktas y Galatasaray para volver a la liga otomana.

Yusuf Yazıcı disputa un balón con Álex Moreno en un partido de Conference League. / AFP7

Además de estos tres jugadores, hay varios jugadores todavía sin equipos que podrían llamar la atención del club hispalense como Dele Alli. El ex del Tottenham se encuentra sin club tras finalizar su contrato con el Everton, el curso pasado estuvo cedido en el Besiktas turco donde sólo jugó 15 partidos. Otro conocido de LaLiga sin club es el exblaugrana Rafinha Alcántara, quien ha militado las últimas dos temporadas en Catar donde ha jugado 45 partidos con 9 goles y 10 asistencias. A sus 31 años también busca club en el mercado. Además hay otros nombres como improbables como Rabiot, Miranchuk, Ben Yedder, Krychowiak, Ounas o Steven Alzate. Por el momento, no han hecho más gestiones, quitando Memphis y Yazıcı, y todo apunta que se mantendrá así hasta el próximo mercado de fichajes.

Idumbo, obligado a dar un paso al frente

Sin Lucas Ocampos y sin un aparente refuerzo, el Sevilla de García Pimienta se tiene que reconstruir con lo que tiene hasta el mes de enero. Con Ejuke, Lukebakio y Suso -todavía lesionado- en las bandas no sólo debe aguantar la plantilla, sino comenzar a sacar puntos de tres en tres. Otras opción, hasta el mes de diciembre, es Jesús Navas que, de momento, sólo ha jugado de extremo diestro entrando desde el banquillo. La otra variante es el inexperto Stanis Idumbo, quien consiguió debutar ante el Girona los últimos minutos. Víctor Orta pagó 400.000 euros más variables por él procedente del Ajax el pasado mercado invernal, aunque de momento sólo ha jugado 11 partidos con el Sevilla Atlético. Deberá crecer a marchas aceleradas para ser un efectivo más. Aunque, de momento, este parón se ha caído de la lista de Bélgica sub 21.