El desgarrador testimonio de un exfutbolista del Sevilla FC: "Es lo más doloroso que uno puede sentir"

La vida de Gerard Deulofeu lleva tres años siendo un auténtico calvario. Desde que se rompiera el ligamento cruzado anterior, el canterano del Fútbol Club Barcelona que militara en el Sevilla Fútbol Club durante la temporada 2014/2015 sueña con obrar ese "milagro" que le permita poder dedicarse de nuevo al deporte rey. En una entrevista concedida a la BBC, el atacante reconoce haber perdido "toda mi vida personal. Es lo más doloroso que uno puede sentir. Ahora solo espero un milagro para volver a jugar al fútbol, aunque sé que es muy difícil volver con esta incapacidad".

Una infección perjudicó su proceso de recuperación, algo que obligó a Deulofeu y Udinese a romper su vínculo en enero de 2023. Pese a esto, el jugador continúa recuperándose en las instalaciones del conjunto italiano, entrenando tres o cuatro horas cada día, cinco veces por semana: "Estoy contento porque siento que la pierna está muy fuerte. Cuanto más músculo se desarrolla, menos dolor hay, así que siento que mi rodilla está preparada para correr. Veremos cómo responden, sin cartílago y sin menisco".

Deulofeu sobre su vuelta al Camp Nou: "Es un partido más"

Rodeado de "cosas realmente importantes" en su día a día, Gerard Deulofeu se ha volcado en "la familia y el hogar" para tratar de salir de esta situación tan complicada no sólo en lo físico, sino en lo personal. El canterano culé reconoce que una de las claves en la búsqueda de la tranquilidad es tener un hogar "lleno de paz y amor cada mañana. La felicidad, ver crecer a tus hijos, estar con tu esposa, sentir paz y amor en casa. Es fundamental ir a entrenar todos los días con buen humor". La familia ha sido un sostén importante para un jugador que asegura no haebr sido "la persona más afortunada".

Deulofeu, de más a menos en el Sevilla de Emery

Gerard Deulofeu llegó al Sevilla Fútbol Club en agosto de 2014, tan sólo unos meses después de la consecución de la tercera UEFA por parte de la entidad hispalense. De la mano de Unai Emery, el conjunto hispalense aún ganaría dos entorchados continentales más, uno aquella misma temporada con el extremo catalán pasando de ser un titular habitual a un suplente olvidado. De hecho, en aquella edición del campeonato europeo, el canterano del FC Barcelona dejó de tener minutos a partir del último partido de la fase de grupos, siendo suplente ante el Rijeka. Tras disputar un minuto en la victoria sobre el Borussia Monchengladbach en los dieciseisavos de final, quedándose fuera de todas las convocatorias posteriores.

En el apartado liguero, Deulofeu fue alternando el once inicial con el banquillo, aunque contó con bastantes oportunidades y logró sumar tres goles y diez asistencias en 28 encuentros con el Sevilla. Desde el 1 de marzo de 2015 hasta el 23 de mayo de ese mismo año, el catalán se perdió trece partidos con la elástica blanquirroja entre suplencias y no convocatorias, disputando 28 minutos en la victoria sobre el Rayo Vallecano por dos a cero. Aquel choque, el 26 de abril, fue su último envite como jugador sevillista, pasando desapercibido en un año donde se presuponía que iba a ser uno de los hombres de referencia de Unai Emery.