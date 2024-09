La despedida de Ocampos, un futbolista de época: "El Sevilla es el club de mi vida"

Lucas Ocampos (Villa Ocampo, Santa Fe, 11 de julio de 1994) ya no es futbolista del Sevilla. En Nervión ha dejado una huella imborrable, con noches memorables, goles clave importantísimos, una proverbial polivalencia, que hasta llegó a ejercer de portero al final de un Sevilla-Eibar, en julio de 2020 durante la pandemia. Y un compromiso total, hasta el punto de que fue el primer brazalete de capitán esta temporada. "El Sevilla es el club de mi vida", explicó, por todo lo que ha significado para él y su familia, muy emocionada también durante el acto.

Ante sus ya ex compañeros, Ocampos fue aplaudido al aparecer poco más allá de las 16:30 en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán, que abandona para firmar hasta 2027 con el Rayados de Monterrey. Allí viajará tras su emotiva despedida. Se abrazó con Jesús Navas primero que con nadie, luego con José Castro y José María del Nido Carrasco, mientras le ovacionaban los últimos compañeros que ha tenido en Nervión, salvo los internacionales ausentes y García Pimienta, en Madrid para una charla de entrenadores en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Deja 208 partidos oficiales, 208 partidos, habiendo marcado 44 goles y habiendo dado 22 asistencias durante sus cinco temporadas. Esta sexta era la última que tenía firmada por contrato. Y se va habiendo participado en la consecución de las dos últimas copas de la Europa League, ante las que se despide, y con cuatro clasificaciones consecutivas para la Champions. Y dejá más de 7 millones de euros en concepto de traspaso.

Pero sobre todo deja una personalidad arrolladora, inolvidable, comprometida. De empuje, de casta y coraje, perfectamente indentificado con la filosofía de un club que ahora lo echará de menos, como a tantos otros históricos, ante la obligada revolución a la baja por la tremenda recesión económica del Sevilla.

Tras el emotivo vídeo que le dedica en su adiós el club de Nervión, donde ha pasado cinco años, cuatro temporadas y media, el futbolista habla de lo que ha significado su paso por el Sevilla, el club en el que más partidos ha jugado y más tiempo ha permanecido en su trayectoria. El club en el que pudo debutar como internacional por Argentina.

Los mensajes de los compañeros

En el vídeo de despedida participaron en la distancia ex compañeros como Erik Lamela. "La gente de Sevilla siempre te va a recordar", le dijo. También Suso. "No me hubiera gustado nunca que llegara este momento... Te voy a echar mucho de menos. Aparte de lo futbolístico se queda la persona, el corazón que tienes y la pasión que le pones a todo".

También le envió un mensaje Bono, que le agradeció "todos los momentos compartidos". "Gracias por tu trabajo, tu esfuerzo y por ser un gran tipo. No sólo como jugador por haber ganado un montón de cosas sino sobre todo por ser un gran tipo, una gran persona". O Franco Vázquez. "Llévate el cariño de la gente porque te lo mereces por todo lo que hiciste dentro y fuera de la cancha. Te vas siendo un ídolo de la gente".

O el Papu Gómez. "Gracias por ser un ejemplo y por lo que das en la cancha. Gracias por todos esos años compartidos. Te deseo lo mejor en el futuro". Y Escudero: "Desprendes sevillismo y lo has demostrado con tu casta y tu lucha en todos estos años".

Gudelj también le envió un emotivo mensaje en su adiós a "este club que queremos tanto". "Hemos pasado muchísimos muy bonitos, momentos duros también, pero mucho más bonitos, que vamos a llevar con nosotros toda la vida. Un besito muy grande para ti y la familia".

No se quiso perder la ocasión Acuña, recién salido rumbo a River Plate. "Hola, Gordo, como te decíamos nosotros. Te deseo lo mejor para vos y la familia en esta nueva etapa. Sabemos lo que hiciste por el Sevilla, muy merecido el reconocimiento que vas a tener". Ni Montiel, que sigue en el Sevilla. "Dejaste una huella muy importante, ganando títulos. Lo dejaste todo por la camiseta, por el Sevilla. Y agradecerte también por estos años juntos, tanto dentro como fuera de la cancha".

O Fernando, otro futbolista de época: "Luquitas, has hecho historia en el Sevilla y es una alegría para todos los sevillistas. Para mí fue un gran honor haber jugado contigo en este gran club y haber ganado cosas importantes. Quería desearte mucha suerte en este nuevo reto. Un fuerte abrazo desde Brasil".

También otro grande como Banega. "Quería darte las gracias por todo lo que hiciste por los sevillistas. Dejas una huella imborrable en esa entidad que tanto te dio y que tanto le diste. Quiero desearte los mejores éxitos y agradecerte tantos momentos juntos. Un abrazo, campeón".

Y otro de los legendarios históricos, Rakitic: "Gracias como compañero por todo lo que has dado al Sevilla FC, a la ciudad, a los sevillistas, con tantos goles, victorias, títulos... Pero sobre todo el sentimiento. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Entiendo que te vayas... sin mí ya no era lo mismo", dijo entre risas. "El sevillismo te quiero mucho".

El cariño del capitán, Jesús Navas

Tras el vídeo, Jesús Navas subió al estrado del antepalco. "Como capitán del Sevilla FC es un día difícil y también de reconocimiento. Se va todo un capitán del Sevilla, un referente, un futbolista imprescindible para entender los últimos éxitos del Sevilla...". "Este estadio lo has hecho con tu fútbol y con tu entrega", continuó, antes de referir sus datos y "ese penalti de Budapest mirando al tendido". "Te vas con el respeto de todos tus compañeros y, lo más importante, de todo el sevillismo. Siempre has puesto el pecho incluso estando lesionado, siempre has dado un paso al frente. Te defino con una palabra, compromiso. Es un hasta luego, porque tú del Sevilla FC no te vas a ir nunca".

Y continuó acordándose de su familia y de su apoyo "en los malos momentos". "Detrás de un jugadorazo como tú hay una familia maravillosa a la que también le quiero dar las gracias, amigo, porque la relación que hemos construido. Quién mejor que tú para abanderar la casta y el coraje de nuestro himno. Eres eterno y serás de los nuestros para siempre. Muchas gracias".

La despedida de Del Nido Carrasco

Después tomó la palabra el actual presidente. "Es un día de sentimientos encontrados, uno de tristeza y otro de satisfacción, porque tanto Lucas como el Sevilla se pueden quedar tranquilos porque se han cumplido de sobra los objetivos que tanto él como el Sevilla se marcaron cuando se incorporó a nuestra disciplina", comenzó.

"Es un día especial porque Lucas es una persona muy especial. Te llevas el cariño de todos tus compañeros, de todos tus cuerpos técnicos, el mí por supuesto, el de todos los trabajadores del club. Aquí dejas una huella importante, que es lo mejor que se puede decir cuando alguien llega a un lugar. Yo, como ha dicho Jesús, si tuvivera que definir a Lucas lo haría con la palabra compromiso. Hay personas que llegan a un sitio y parece que siempre han pertenecido a ese lugar. Tú reflejas todo lo que significa el Sevilla FC: el nunca rendirse, la casta, el coraje... Pero además tienes muchas de las cualidades que definen a un sevillano, por eso parece que has nacido en un barrio de Sevilla, que te has criado en la carretera de Utrera, que has jugado en nuestra cantera y que has llegado al primer equipo como un buen sevillista", continuó.

Y habló de su huella como argentino: "Ha habido muchos argentinos que han jugado en el Sevilla, Éver, Diego Armando, los compañeros recientes que has tenido, Marcos (Acuña), Gonzalo (Montiel)... Siempre se escribirá con letras de oro en el Sevilla el nombre de Lucas Ocampos. Dejas una leyenda muy grande, más de doscientos partidos, dos títulos muy peculiares de la Europa League, uno en la pandemia jugando toda la fase final del torneo lesionado, lo que vuelve a demostrar esa palabra de compromiso. Y luego el de Budapest, tras media temporada no muy buena, volviste a reivindicarte como lo que eres. Siempre tendrás abiertas las puertas de tu casa. Te has ganado el derecho a decidir tu futuro. Aquí está tu casa y aquí un amigo. Muchas gracias, Lucas".

...Y el discurso de Ocampos

Por fin tomó la palabra el protagonista. "Muchas gracias a todos, ha sido súper emocionante todos esos mensajes y abrazos, de Jesús, de Suso, de Nema, los chicos que ya no están. Estoy súper orgulloso de todos los que forman este club. De verdad que es como mi familia. Me llevo recuerdos imborrables. Dos pruebas están ahí -dijo señalando las dos Europa Leagues-. Pero sobre todo me llevo el cariño del día a día. El cariño de la gente que trabaja en el club, de la gente que está en la sombra, que no se ve. Siempre me gustó compartir con ellos. He aburrido a los utileros, a los fisios, enseándoles videos, con esas charlas en las habitaciones... Son cosas que no voy a olvidar jamás. Y nada, agradecerles de corazón a todas las personas que vinieron a despedirme hoy junto a mi familia", dijo, antes de leer un discurso.

"Hola, queridos sevillistas. Hoy me toca despedirme de ustedes después de cinco años y siento el último partido defendiendo esta camiseta. No puedo expresar con palabras lo difícil que se me hace expresar estas palabras que me alejan hoy de ustedes -comenzó con voz entrecortada por la emoción- y de este club que siento como mi casa. Quiero agradecerles el cariño que me dieron desde el día que llegué tanto a mí como a mi familia. Agradecerles para empezar a las personas hacen grande este club, como los fisios, utileros, médicos, readaptadores, cocineros, limpiadoras y cancheros; enfermeros, delegados y especialmente a Dani y a Juanra que hicieron a mi familia se sintiera como en casa. A mis amigos presentes en esta sala: César, Cesítar, Rocío, Rubén, Manuel, Gorka, Gastón... Muchas gracias por lo que me dieron desde que llegué a esta ciudad. A Víctor (Orta), que tuvimos la suerte de compartir un año. Al presidente José María, por el esfuerzo que hicieron todos para que hoy yo sea jugador del Rayados. Agradecerte tu confianza desde el primer día por los títulos conseguidos juntos. Y algo que no se ve y que deja al club en mi corazón fue el día siguiente que operaron a mi hija fuiste la primera persona que llegaste al hospital. Fueron momentos muy difíciles para mi familia y eso como hombre y como padre no lo voy a olvidar".

El recuerdo a Monchi... y a Lopetegui

Ocampos también se acordó de Monchi. "También agradecerle a Monchi que dio la oportunidad de jugar en este increíble club. Y que en el momento más difícil de mi carrera (tras su cesión al Ajax) me dio su palabra para poder vestir de nuevo la camiseta del Sevilla FC y así lo cumplió. Y miren si es increíble el destino que cuatro meses después ganábamos la Séptima en Budapest".

"Agradecerles a los entrenadores que tuve en estos años: Diego Alonso, Jorge Sampaoli, Quique Sánchez Flores, Xavi García Pimienta... Gracias por estos meses de trabajo. Estoy convencido de que vos y tu cuerpo técnico le darán muchas alegrías a este Sevilla. A Mendilibar, que me devolvió la sonrisa y las ganas de jugar al fútbol después de mi experiencia terrible en Ámsterdam y que me hizo vivir una de las mejores noches de mi carrera, que contra la Roma levantar otro título y siendo felices todos los juntos. Y Remarcar a Julen Lopetegui, que además de ser mi entrenador aquí fue como un padre dentro y fuera del campo. Me hizo entender mucho de este deporte y viví los mejores años de mi carrera junto a su cuerpo técnico".

Y la gratitud a los compañeros... y a la afición

Continuó Ocampos, cada vez más emocionado, a todos sus colegas de equipo. "Agradecer a todos mis compañeros presentes hoy aquí y a los que tuve en estos cinco años. Sin duda fueron mi segunda familia y los llevaré dentro de mi corazón sin ninguna duda. Y sobre todos a ustedes, los sevillistas. Sólo tengo palabras de agradecimiento, no saben lo que disfruté jugando en el Sánchez-Pizjuán junto a ustedes alentando todo el tiempo. Me han transmitido todo el tiempo lo que significa representar este escudo".

"Me voy la tranqulidad de que di todo lo que tenía, poniendo por delante el escudo y la institución, dejando muchas veces de lado lo personal al servicio de lo colectivo", continuó Lucas. "Fuimos tan felices como esas noches en Colonia y en Budapest. Hemos llorado y hemos reído muchas veces. Pero siempre con ambición común, llevar el nombre del Sevilla Fútbol Club a lo más alto. Decirles que me llevo el increíble recuerdo de mi último -se interrumpió entre lágrimas y aplausos- partido en el Sánchez-Pizjuán, entrando de la mano de mis dos hijas y llevando la cinta de capitán de mi amigo y leyenda Jesús Navas".

Y por último, a las tres personas que hicieron esto posible. A mi esposa, a mis dos hijas, gracias por darme esta fuerza y el apoyo que necesité en todo momento, por no dejarme caer en los momentos difíciles. Nada de esto hubiera sido posible si no hubieran estado a mi lado. Sólo nosotros supimos lo que vivimos en esta ciudad, lo felices que fuimos y siempre seremos una familia sevillista", dijo haciendo llorar también a su mujer.

"Ahora sí, no crecí en la carretera de Utrera, pero me voy siendo sevillista para toda la vida. Muchas gracias, Sevilla", concluyó mientras la sala prorrumpía en un prolongado aplauso.

Las razones de su marcha

Tras pasar el trago de su discurso entrecortado por la emoción, atendió a los periodistas. Preguntado por su decisión de irse a México, dijo: "Tengo 30 años, me salió la posibilidad de Rayados, sentí que si me iba libre de este club tampoco era la decisión que quería. Quería irme bien, despedirme bien y dejando algo al club y seguir compitiendo. Voy a un equipo que va a jugar el Mundial de Clubes nuevo. Me voy con la satisfacción de seguir compitiendo. Vine a un club muy competitivo y me voy a otro. Es una decisión familiar y personal y todas las partes quedamos contentas. No se me hizo fácil, es uno de los momentos más duros de mi carrera. Pero siempre hay retos nuevos y tomé la decisión de afrontar esto".

¿Cómo definiría su paso por el Sevilla? "Si lo tengo que definir en una palabra tengo que decir familia. Me llevo más que un simple paso por un club o una institución. Me llevo recuerdos increíbles, amigos, momentos inolvidables, dejo una familia", contestó a la primera pregunta.

Sobre el mal momento del Sevilla, recordó la comunión de la Europa League 2023. "Es un momento de estar totalmente unidos, totalmente juntos. El Sevilla es grande por su gente, totalmente es grande por la hinchada, por la implicación que tienen en los 90 minutos, cuando al equipo le va bien o le va mal. Creo que lo principal es que ellos estén tiempo con los jugadores, no tengo dudas de que van a revertir la situación. Confianza plena con el entrenador, he trabajado tres meses con él y quiere sumar, quiere aportar y dejar su huella aquí. Con la afición apoyándonos hemos hecho grandes cosas. Acordémonos de Budapest, un año parecido, y gracias a la unión de todos terminando levantando un título".

River Plate nunca fue una opción

Preguntado por si alguna vez tuvo posibilidad de volver a su club de origen, lo negó. "No, la verdad es que no existió esa posibilidad. No hablé con Marcelo (Gallardo) ni con nadie. Todo el mundo sabe que soy hincha de River, fue el club en el que di el salto a Europa y aprovecho desde aquí para desearle lo mejor a Gallardo en su vuelta al club".

El Sevilla, el club de su vida

"Llegué siendo un joven de 25 años, con experiencia en Europa, pero este club me abrió los brazos desde el primer momento, me dio esa confianza que tanto quería, la gente hizo que sintiera que esta es mi casa y así lo voy a sentir siempre. El Sevilla es el club de mi vida. En River jugué muy poco tiempo, fui hincha desde la edad de mis hijas, pero llegar acá, el haber jugado tanto, el haber ganado cosas y que mi familia se haya sentido también...", explicó al ser preguntado por qué siente tras su paso por Nervión.

"Dejo más que un club, dejo la mitad de mi corazón en esta institución, pero me voy feliz, con la cabeza en alto y diciendo que di todo lo que tenía y más", continuó. "Jugué la primera semifinal y la final en Colonia con la rodilla totalmente lesionado, he jugado muchas veces lesionado porque el club lo necesitaba. Cuando José María vino al hospital a ver a mi hija, les dije a los doctores que esperaran un poco porque iba a ver a mi hija. Había muchos lesionados y yo no podía no jugar, y hablamos con los doctores para poder entrar en el quirófano con mi hija. He dejado mucho en este club y me voy completamente orgulloso por lo que dejé".

Demichelis y su decisión de irse

También habló de cómo ha influido otro argentino, Martín Demichelis, en su decisión de fichar por el Rayados. "Es una decisión personal y familiar. Martín me dio mucha confianza, mucha ilusión desde que hablé con él y me mostró el proyecto. También lo que hablé con su presidente y su director deportivo, pero siempre respetando los tiempos y esperando que hablaran con el Sevilla. Fue una decisión muy importante y muy dura por todo lo que estoy dejando aquí. Y sí, he hablado con Óliver y con Tecatito y me ayudarán a adaptarme a lo que encontraré allí".

Liderazgo en el vestuario

Sobre el vacío de jerarquía que puede dejar en el Sevilla, dijo. "Hay mucho más dentro del vestuario, hay muchos líderes más de lo que se ve en cámara. Por eso me voy con la tranquilidad de que la gente que está tiene la personalidad, siente y sabe dónde está. hay gente que ya estaba, han venido fichajes nuevos y pueden estar tranquilos, hay gente que va a tirar del carro y no va a dejar que esto se hunda ni se caiga", aseguró para concluir un extenso y muy emotivo acto antes de las fotos de familia y los obsequios que le entregó el presidente del club como recuerdo.