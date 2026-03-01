Diego Rodríguez no entiende la “pasividad del sevillismo y esa tranquilidad” ante la situación actual del Sevilla

Diego Rodríguez (20-04-1960) conoce perfectamente al Sevilla y todo lo que lo rodea, ya que jugó en el conjunto sevillista durante ocho temporadas. Llegó a Nervión en 1988 procedente del Betis y no tardó en ganarse el corazón del sevillismo con su rendimiento como central. El exjugador ha atendido a Diario de Sevilla, donde ha hablado sobre la situación actual del club, la posible venta y considera a José María Benavente como el candidato idóneo para ocupar la presidencia.

Pregunta.Cuando llegó al Sevilla, ¿cómo fue el recibimiento tanto en el vestuario y no sé si hacían los compañeros bromas?

Respuesta.Nos conocíamos todos prácticamente, de enfrentarnos y de aquí, por Sevilla; pues yo era uno más. Ese año también llegaron Polster y Dasaev y también estaban ahí Mino, Salguero… Había un buen equipo. Igual que en el Betis había gente y compañeros que decían, cuando salió el anuncio… Porque yo ese año 88 terminé la Liga y me fui a la Eurocopa de Alemania; ya prácticamente cuando volví, después de vacaciones, ya volví al Sevilla. Pero bromas siempre hay, es normal; 24 personas que están en un vestuario o más, pues algunos te preguntan cómo es posible. Es que es difícil, no era fácil hacerlo o cambiarte, y hay que tenerlo muy claro.

P.En el Sevilla compartió vestuario con Maradona, ¿qué opinión le merece y si ha sido el mejor jugador que ha visto?

R.Ya, sí. Estando en el Betis, contra ellos estaba Maradona en el Barcelona en el 82. Y sí, para mí Maradona ha sido el mejor que he visto. Lógicamente no vamos a hablar de cosas que pasaron; la vida que llevó tampoco es compartida, evidentemente, pero sí, el mejor que he visto. Como compañero era una persona con un gran corazón, era uno más. Parece que la gente lo ve desde fuera diferente, pero es diferente cuando está dentro del campo, por las cosas que hace o podía hacer; esas sí son diferentes. Pero luego en el vestuario era uno más del equipo y, aparte, una persona accesible y cariñosa.

P.Tras su retirada inicia su etapa como entrenador en el Sevilla C y el Sevilla Atlético. ¿Cómo fue esa transición a los banquillos?

R.Estuvo bien porque antes había entrenado también a la Balompédica Linense, fui a Murcia y empecé entrenando el tercer equipo del Sevilla; tercer equipo y luego el segundo equipo también. Es más sencillo porque prácticamente ahí ya lo que hay son gente que están en los últimos años y que pueden llegar al primer equipo. Es bonito entrenar esas edades, ver la calidad de los chavales que salen.

P.Allí, en el Sevilla Atlético, dirigió a Javi Martínez. ¿Cómo era como jugador y le ve preparado para asumir responsabilidades en el primer equipo tras la sanción de Almeyda?

R.Lo tuve en el segundo equipo y creo que también en el tercero. Jugaba de banda, un jugador con mucha calidad, buen fútbol, le gusta el buen fútbol, evidentemente. Y supongo que, lógicamente, aplicará lo mismo ahora de segundo. Pero para poder dirigir ya está cualificado perfectamente para poder llevar la batuta en estos momentos.

Del Nido Benavante creo que es la persona idónea porque él ya lo ha hecho"

P.¿Cómo ve actualmente al Sevilla y cree que el equipo va a sufrir tanto para lograr la permanencia como el año pasado?

R.Yo creo que estamos ahí, pero no va a ser fácil porque cada año es diferente. El año pasado nos quedamos a un punto y este año, lógicamente, tenemos 29 y 42 tiene el Betis, luchando por puestos de Europa League y Champions. No es sencillo y no es fácil. Pero queda mucha liga por delante, vienen equipos importantes y se va a estar luchando hasta el final. Hablar ahora de si puede salir o no… es que ahora llega lo bueno de la Liga y hace falta por lo menos 13 o 14 puntos más.

P.¿Qué valoración hace de Almeyda y considera que es el entrenador adecuado para este Sevilla?

R.Es un buen entrenador, pero como todo buen entrenador también necesita buenos mimbres. Ahora mismo, cuando tenemos un problema de varios años con déficit y no se va a un mercado importante de jugadores, es complicado. Es complicado; a ver si se soluciona.

No me gustaría la venta, prefiero que fueran los sevillistas de siempre"

P.Se le ha visto en alguna ocasión junto a José María del Nido Benavente. ¿Mantiene relación con él y cree que debería presidir el club?

R.Sí, la relación siempre ha sido buena. Desde que firmé en el Sevilla, era vicepresidente con Cuervas. Y hemos mantenido la relación siempre; hemos comido juntos muchas veces, hablamos de todo. Y sí creo que es la persona idónea. ¿Por qué? Porque él lo ha hecho. Sé que a veces las personas, por ciertas envidias, por ciertas cosas, no quieren. Los que están ahora dentro, que llevan cuatro o cinco años, no sé cuánto tiempo necesitan para hacer las cosas bien. Pueden tener 300 millones de euros, años y años con pérdidas… Significa que la gestión del club no es buena. Y tampoco entiendo la pasividad del sevillismo, tampoco lo entiendo esa tranquilidad… Esto no ocurría antes; demostrar su desconfianza, que los Biris chillen a la directiva, al consejo. Hay que tomar otro tipo de soluciones en el club.

P.¿Y esa solución puede ser la venta?

R.A mí no me gustaría. Prefiero que fueran los sevillistas de siempre o que se unieran todos y dejaran el ego aparte. Porque aquí son unas pocas personas las que tienen muchas acciones, evidentemente. Pero Sevilla tiene, como el Betis, 40 o 50 mil socios y 400 mil personas que son simpatizantes; esto no ocurre en muchos sitios. Entonces creo que deberían pensar en esos aficionados que viven en Sevilla y llegar a un acuerdo en todas partes. Uno tendrá más acciones que otro, pero tienen que llegar a un acuerdo, evidentemente, por el bien del Sevilla, y eso es lo que yo creo.

P.¿Y qué le pareció que el presidente dijera que Sergio Ramos no vino a Sevilla porque él no quiso?

R.Bueno, yo no quiero hablar mucho… Hombre, como jugador, ¿podría jugar en este equipo? Pues sí, tiene experiencia de tantos años y podría jugar. Lo que no sé es por qué no ha sucedido. Porque yo creo que podría aportar cosas.