Dmitrovic se sincera sobre su paso por el Sevilla: "Me frustraba"

Vivir a la sombra de un compañero es una experiencia complicada para algunos futbolistas. Ver tu progreso y buen trabajo opacado por el mejor rendimiento de un jugador en tu misma posición supone un varapalo psicológico que muchos no son capaces de aceptar, aunque hay otros que lo llevan con la mayor deportividad y entereza posible. Uno de esos casos fue, sin duda, el de Marko Dmitrovic en el Sevilla Fútbol Club. El guardameta serbio aterrizó en la capital andaluza para suplir a un Tomas Václik que se había visto superado por el increíble rendimiento de un Yassine Bono que pasó de villano a héroe en Nervión.

Dmitrovic llegó en 2021 al Sevilla, siendo suplente de uno de los mejores porteros que han pasado por la entidad hispalense. Sin embargo, en sus tres temporadas defendiendo la elástica blanquirroja, llegó a disputar 53 encuentros con el club de Nervión. Tras la marcha del marroquí, Orjan Nyland llegó para hacerle la competencia durante un curso hasta que el serbio se marchó al Club Deportivo Leganés, equipo en el que ha militado hasta esta temporada, momento en el que el Espanyol lo ha fichado como recambio de Joan García. En una entrevista concedida a Catalunya Radio, el cancerbero ha analizado su paso por el combinado hispalense sevillista y su relación con Bono.

Dmitrovic prueba a Bono durante el calentamiento en el Estadio Ciudad de Mánchester. / Imagen Sfc

Frustración y comprensión

Dmitrovic ha sido totalmente sincero sobre el momento de su llegada al Sevilla Fútbol Club, reconociendo que "conocía a Bono, pero en un año lo que mejoró antes de mi llegada al Sevilla fue brutal. Se hizo uno de los mejores porteros del mundo". Esto provocó que el serbio llevase la vitola de suplente, algo que le provocaba a la misma vez un sentimiento de rabia y orgullo por el que era su compañero y amigo en las filas del conjunto hispalense: "Al final yo estaba cabreado por no jugar, pero no podía, él estaba mejor cada semana, cada semana, y a mí en ese momento, no te voy a engañar, me frustraba".

Sin embargo, y pese a su falta de minutos, Marko Dmitrovic asegura que tenía "una relación muy especial, muy estrecha" con "una de las mejores personas que he conocido en el fútbol, un tío muy noble y un portero que se hizo top mundial, que lleva seis, siete años a nivel mundial". Para el exguardameta del Éibar aquella etapa estuvo marcada por su competencia con el marroquí: "Yo te digo que al final aprendí mucho con él. Sí que me costaba aceptar el segundo rol, porque yo quería jugar todos los partidos, pero te digo ahora mismo que estaba por delante y era imposible jugar".