La emotiva felicitación de Joaquín a Jesús Navas: “Ahora vas a disfrutar”

Jesús Navas continúa recibiendo “cariño” y “agradecimientos” en sus últimos días como jugador profesional. El capitán del Sevilla, hasta el próximo domingo, ha vuelto a ser premiado y distinguido por enésima vez. El de Los Palacios, como leyenda del fútbol nacional y europeo, no ha parado de recibir reconocimientos desde que anunció su retirada el pasado mes de mayo de 2024. En esta ocasión el obsequio ha llegado por parte de su tierra, Andalucía. Jesús Navas ha sido uno de los galardonados en los Premios Andalucía del Deporte 2023, gala que se celebró en la noche del pasado martes 17 de diciembre de 2024. Pocos días después de despedirse para siempre del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Jesús Navas ha recibido su galardón, junto a Joaquín Sánchez -exjugador y embajador del Betis, en reconocimiento a su dilatada y exitosa trayectoria deportiva. 21 años donde se ha convertido en el jugador más laureado de la historia del Sevilla, el que más encuentros ha disputado y el futbolista con el palmarés más grande de la historia de la selección española de fútbol. Una entrega de premios que ha ido en la línea de todos los reconocimientos que ha recibido el palaciego en los últimos meses. Un adiós largo y especial para una de las mayores leyendas del deporte nacional.

La despedida de Joaquín Sánchez

El propio Joaquín Sánchez, al recoger el premio en el escenario junto a Jesús Navas, le dedicó unas palabras a la leyenda del Sevilla por su gran trayectoria: “Ahora sí que vas a disfrutar. Se le va a echar de menos. Nos hemos sacrificado mucho. Nosotros lo que hemos hecho es jugar al fútbol desde que éramos muy pequeños. Como cuando te llaman para salir y tienes que decir ‘no puedo’. Ese sacrificio al final se ve recompensado. Ahora me llaman y les digo ‘ya me has liado’ (risas). Darle la enhorabuena a Jesús Navas por esa carrera. Por cómo eres como persona. Más que merecido. Ahora vas a seguir disfrutando de tu vida pero desde otro segundo plano. Pero enhorabuena porque has hecho un carrerón Jesús y te lo mereces”, afirmó el bético.

La emoción de Jesús Navas

Antes del acto, en la alfombra roja, Jesús Navas habló sobre todo el cariño que ha recibido en los últimos días por parte de toda la afición del Sevilla, los medios de comunicación y todas las instituciones que le han distinguido: “Esto no para, recibo cada día el cariño de la gente. Es complicado. Son muchos momentos vividos, muchas alegrías, recibes el cariño de todo el mundo... Ha sido toda mi vida jugando al fútbol, ves que se termina. Uno no para de llorar, la verdad. Es difícil saber qué vas a hacer el día de mañana, la verdad que ha salido todo maravilloso. Es impresionante lo que viví, voy a estar agradecido siempre”, aseguró el capitán del Sevilla.

Las palabras de Juanma Moreno

El propio Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también agradeció y puso en valor las figuras de Jesús Navas y Joaquín Sánchez al término de la gala a través de sus redes sociales: “¡Son motivo de orgullo! Dos cracks. Dos grandes capitanes que han demostrado su saber estar dentro y fuera del campo. El deporte también es concordia, y los andaluces lo estamos demostrando. ¡Gracias por vuestro ejemplo!”, aseguró el Presidente.